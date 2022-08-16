Не варто перегинати: чому гіпердогляд за шкірою не йде їй на користь

Базовий догляд за будь-яким типом шкіри передбачає очищення, тонізацію та зволоження. Для цього вам знадобиться гель або пінка для вмивання, тонік та зволожувальний крем, підібрані за типом шкіри, сонцезахисний крем.

Що таке додатковий догляд та чому не варто скуповувати всі креми світу, пояснює лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Коротко про базовий догляд

Базовий догляд за шкірою виконує три функції:

1. очищає епідерміс від бруду, пилу, шкірного сала та залишків доглядової косметики;

2. тонізує його після очищення, вирівнюючи кислотно-лужний баланс;

3. зволожує епідерміс, перешкоджаючи випаровуванню вологи;

4. захищає його від ультрафіолету.

Епідерміс - це верхній поверх шкіри, який складається із п’яти шарів, і захищає шкіру від всього зайвого і потенційно небезпечного. До дерми, другого поверху шкіри, де залягають колагенові та еластинові волокна, доглядова косметика не доходить. Це і добре, і погано. Добре, бо не можемо нашкодити шкірі. Погано, бо не можемо активізувати синтез колагену та еластину, поповнити запас гіалуронової кислоти, нагодувати шкіру вітамінами, амінокислотами.

Отже, скільки б кремів ви не придбали, всі вони співпрацюватимуть лише із епідермісом та його шарами. Це означає, що поверхневий шар шкіри буде зволожений, але глибокі зморшки, які формуються на рівні дерми, нікуди не зникнуть.

Гелі, пінки, муси для очищення теж делікатно і м’яко очищають лише епідерміс. Але вони не нормалізують роботу сальних залоз і не звільняють пори від сальних пробок. Якщо у вас жирний або комбінований тип шкіри, якісно і глибоко очистити пори можна лише під час професійної чистки обличчя. А косметичні очищувальні засоби допоможуть підтримувати бажаний рівень чистоти шкіри між чистками. Роботу сальних залоз нормалізуємо не лише за допомогою косметики - збалансовуємо харчування, нормалізуємо гормональний фон, налагоджуємо сон, робимо домашні та професійні пілінги.

Додатковий догляд

Додатковий догляд передбачає використання сироваток, масок, термальної води тощо.

Сироватка зволожує, висвітлює, відновлює, зміцнює імунітет шкіри. Крем теж може виконувати ці функції, але оскільки сироватка містить високу концентрацію потрібних косметичних інгредієнтів, отримуємо виражений експрес-результат.

Сироватку використовуємо курсами, після чого даємо шкірі перепочити. Не можна одночасно використовувати 2-3 сироватки, якщо вони призначаються не для різних ділянок шкіри. Наприклад, одна сироватка для обличчя, інша - лише для шкіри навколо очей.

Маски - тканинні, гелеві, глиняні - заспокоюють шкіру, швидко зволожують. Їх можна застосовувати двічі-тричі на тиждень. Можна не застосовувати взагалі, якщо користуєтеся кремом та сироваткою, підібраними за типом шкіри або по проблемі.

Термальна вода - сезонний косметичний засіб, який додатково зволожує шкіру влітку або під час відпочинку на морі.

Додаткові косметичні засоби мають:

поєднуватися із базовими доглядовими засобами, зокрема зі зволожувальним кремом;

використовуватися епізодично та з певною метою - відновлення, відбілювання, антиоксидантне живлення.

Використання сироватки за принципом: "бо моїй подрузі вона подобається" - погана ідея. Шкіра має отримувати те, чого потребує, і своєчасно.

Наслідки гіпердогляду

Бажання нанести на шкіру всі креми світу, які отримали позитивні відгуки, й "авторські чудо-сироватки" призводить до:

зміни мікробіому;

гіперчутливості шкіри;

розвитку дерматологічних захворювань, найчастіше - контактного дерматиту;

порушення роботи сальних залоз - сповільнення або прискорення роботи сальних залоз;

появи акне тощо.

Догляд за шкірою має бути помірним, правильно підібраним та ефективним, тобто покращувати стан здоров’я вашої шкіри.

Щоразу, коли маєте намір придбати ще оду сироватку з омолоджувальним ефектом, запитайте себе: "чи потрібно це моїй шкірі?". До речі, переважна більшість сироваток теж працюють лише на поверхні епідермісу або проникають у його верхні шари.

Любіть себе та свою шкіру!

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