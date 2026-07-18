Гель або туш для брів: у чому різниця та який засіб потрібен саме вам

Гель або туш для брів / © Credits

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Б’юті-індустрія давно перестала обмежуватися одним олівцем для брів. Сьогодні можна знайти десятки продуктів для будь-якого ефекту — від максимально природних до графічно оформлених брів. Нано-брови, мікроблейдинг, мікрошейдинг, освітлені брови чи модний ефект ламінування — кожна тенденція приносить із собою нові косметичні засоби, про це розповіло видання Women`s Health.

За останні десятиліття мода на брови кардинально змінилася. Від тонких, майже ниткоподібних брів 1990-х і початку 2000-х ми перейшли до виразних Instagram-брів 2010-х, а сьогодні головний тренд — м’які, пухнасті та максимально природні форми. Саме тому особливої популярності набули продукти, які не малюють нові брови, а підкреслюють ті, що вже подарувала природа.

За словами нью-йоркського візажиста Крістіана Брісеньйо, сьогодні люди хочуть зберегти форму та акуратність брів, але без ефекту надмірного макіяжу. Саме тут на сцену виходять гель і туш для брів. Хоча вони схожі зовні — компактний тюбик і маленька щіточка, — їхнє призначення зовсім різне.

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Гель для брів

Гель для брів працює майже як лак для волосся, тільки у мініатюрі. Його головне завдання — укласти волоски у потрібному напрямку, надати їм форми та зафіксувати результат на весь день.

Сучасні формули містять полімери для фіксації, загущувачі та воду. У тонованих версіях також використовуються пігменти та мікроволокна, які додають густоти. Деякі засоби містять віск, пантенол або рослинні олії, які доглядають за волосками. Сьогодні можна знайти кілька різновидів гелів:

прозорі

тоновані

водостійкі та класичні

гелі з мікроволокнами

воскові формули

засоби з ефектом ламінування

гелі сильної фіксації

Особливо популярні гелі з мікроволокнами. Вони буквально «чіпляються» до волосків і створюють ілюзію густіших брів. А якщо хочеться модного ефекту зачесаних угору волосків, варто звернути увагу на ламінувальні чи воскові формули.

Головна перевага гелю — контроль. Він допомагає зробити погляд відкритішим, адже підняті волоски візуально «підтягують» зону очей. Особливо добре він працює на довгих, жорстких або неслухняних бровах.

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Як вибрати хороший гель

Варто звертати увагу на кілька характеристик:

рівень фіксації — від легкої до дуже сильної

форму та розмір щіточки

природний фініш

відсутність білих слідів і лущення після висихання

правильний відтінок, якщо обираєте тонований варіант

Якщо волоски ростуть донизу чи мають жорстку структуру, краще обирати сильнішу фіксацію. Для густих і слухняних брів цілком достатньо легкого гелю.

Як правильно наносити гель

Починайте лише на чистих і сухих бровах. Якщо використовуєте прозорий гель, спочатку зафіксуйте волоски, а вже потім за потреби заповніть прогалини олівцем або тінями. Передню частину брів розчісуйте вгору, а середину та хвостик — трохи назовні. Такий напрямок робить погляд відкритим і не створює неприродного ефекту ламінування.

Тонований гель краще наносити дуже легко. Спочатку працюйте з ділянками, де волосків найменше, а залишки продукту розподіляйте по густіших зонах. Після кількох секунд висихання можна злегка притиснути волоски пальцем, це зробить результат ще акуратнішим.

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Туш для брів

Якщо гель відповідає за форму, то туш для брів — за колір, густоту та об’єм. Вона працює майже так само, як звична туш для вій: покриває кожну волосинку пігментом, робить брови візуально щільнішими та виразнішими. Особливо добре туш підходить тим, у кого:

світлі брови

рідкі волоски

нерівномірний колір

окремі ділянки втратили густоту

з’явилася сивина

Деякі формули також містять мікроволокна, які додають ще більше об’єму. На відміну від олівців чи помадок, туш не створює новий контур, а працює лише з натуральними волосками. Саме тому результат має м’який та максимально природний вигляд.

Як обрати туш для брів

Під час купівлі важливо переконатися, що це саме туш, а не тонований гель — ці продукти легко переплутати. Також варто звернути увагу на:

маленьку точну щіточку

природну передачу кольору

гнучку фіксацію

наявність мікроволокон для рідких брів

Візажисти радять обирати відтінок максимально близький до природного кольору брів або навіть на тон світліший. Надто темний пігмент може зробити обличчя жорсткішим.

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Як правильно наносити туш

Спочатку обов’язково приберіть надлишок продукту зі щіточки. Наносьте туш насамперед на найрідші ділянки та хвостик брів, де кольору зазвичай бракує найбільше. Потім залишками продукту прочешіть густіші ділянки.

Не варто щоразу занурювати щіточку назад у флакон — надлишок пігменту зробить макіяж неприродним. Якщо хочеться густоти, після висихання першого шару нанесіть ще один лише на ті місця, де це дійсно потрібно.

Якщо ви користуєтеся олівцем або лайнером для брів, туш наноситься останньою. Спочатку заповнюються прогалини, а потім волоски прочісуються тушшю для природнішого вигляду.

Що ж обрати

Усе залежить від того, чого саме бракує вашим бровам. Якщо волоски густі, але неслухняні, оптимальний вибір — гель. Він допоможе зафіксувати форму, підняти волоски та зробити брови більш акуратними.

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Якщо ж бровам не вистачає кольору, густоти чи об’єму, краще працюватиме туш. Вона додає виразності без ефекту намальованих брів.

До речі, для зрілого макіяжу туш може стати справжньою знахідкою, адже легко маскує сиві волоски та візуально робить брови густішими. І найприємніше, що обирати лише один продукт зовсім не обов’язково. Багато професійних візажистів поєднують обидва засоби, спочатку використовують туш для кольору та об’єму, а зверху наносять прозорий гель, щоб зафіксувати результат на весь день.

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