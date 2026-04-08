Гриб, який змінює правила гри / © Credits

Реклама

Тренд на натуральність давно вийшов за межі харчування та способу життя, тепер він формує й б’юті-індустрію. Гриби, зокрема рейші, чага та тремела, стали новими героями догляду за шкірою завдяки своїм унікальним властивостям, про це розповіло видання NewBeauty. Вони не просто зволожують або заспокоюють, а працюють комплексно, від боротьби зі стресом до відновлення шкірного бар’єра.

Гриби — рідкісне поєднання природної сили та науково доведеної ефективності. Вони глибоко зволожують шкіру, мають потужну антиоксидантну дію, підвищують еластичність і стимулюють регенерацію. Завдяки цьому їх активно додають у сироватки, креми та маски для боротьби з ознаками старіння, подразненнями та наслідками стресу.

Рейші

Рейші (Трутовик лакований), відомий як «гриб безсмертя», сьогодні став справжнім фаворитом у догляді за шкірою. Його ключова суперсила — захист і відновлення шкірного бар’єра. У складі рейші:

Реклама

полісахариди, які інтенсивно зволожують

антиоксиданти, які борються з оксидативним стресом

тритерпеноїди та бета-глюкани, які підтримують оновлення клітин

Саме тому він допомагає:

зменшити набряки

заспокоїти подразнення

повернути шкірі сяйво

Шкіра та стрес

Сучасний ритм життя напряму відображається на нашому обличчі. Підвищений рівень стресу може проявлятися через почервоніння, сухість, висипання та втрату тонусу. Саме тут у гру вступають адаптогени і гриби серед них займають особливе місце. Вони допомагають шкірі адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх стресових факторів, відновлюють баланс.

У косметології використання рейші може прискорити відновлення шкірного бар’єра, покращити загоєння шкіри, збільшити відновлення ушкоджених ділянок і зменшити глибинні пошкодження. Крім того, рейші пригнічує запальні процеси та допомагає шкірі краще реагувати на подразники.

Наразі є думка, що популярність грибних інгредієнтів — не короткочасний сплеск, а частина глобального переходу до біоактивної, науково обґрунтованої косметики. Навіть у декоративній косметиці з’являються такі компоненти, наприклад, екстракт білого шиїтаке у кремах для зони навколо очей.

Реклама

Рейші — більше, ніж модний інгредієнт, це символ нового підходу до краси, де важливі не лише миттєвий ефект, а й глибоке відновлення, баланс і довготривале здоров’я шкіри. І якщо раніше гриби були лише частиною культури здоровʼя, то сьогодні вони впевнено займають своє місце на полицях із найефективнішою косметикою.