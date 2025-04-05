Як доглядати за татуюванням у перші дні після нанесення

Як доглядати за татуюванням у перші дні / © Credits

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Щоб зберегти яскравість чорнила, уникнути запалень і зробити процес загоєння максимально комфортним, варто дотримуватися певних правил догляду. Видання American Academy of Dermatology Association поділилося перевіреними порадами, які допоможуть підтримати здоров’я татуйованої шкіри.

Перші години після нанесення татуювання

Щойно татуювання завершене, майстер накладає на нього захисну плівку чи пов’язку, яка запобігає потраплянню бактерій та забруднень. Дуже важливо дотримуватися рекомендацій майстра щодо часу її носіння — зазвичай це від 2 до 24 годин, залежно від типу шкіри та складності роботи.

Після зняття пов’язки слід ретельно промити татуювання теплою водою з м’яким антибактеріальним милом без спирту та ароматизаторів. Не варто терти шкіру чи використовувати грубі рушники — краще акуратно промокнути її одноразовою серветкою чи чистим рушником.

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Основні правила догляду за татуюванням

Зволоження та захист. Якщо татуювання здається сухим чи стягнутим, слід нанести легку зволожувальну мазь на водній основі. Не варто використовувати вазелін чи інші засоби на основі нафти, оскільки вони можуть викликати вицвітання чорнила та закупорювання пор.

Уникання прямого сонячного світла. Ультрафіолетові промені можуть зробити фарбу менш яскравою, сприяти передчасному старінню шкіри та навіть викликати алергічні реакції на чорнило. Після загоєння татуювання (через 2-4 тижні) варто завжди використовувати сонцезахисний крем із SPF 30+ під час виходу на вулицю.

Відмова від купання у водоймах і басейнах. Протягом перших двох-трьох тижнів слід уникати купання у ванні, басейні, морі чи річці. Вода містить бактерії, які можуть потрапити у свіжу рану та спричинити інфекцію.

Комфортний одяг. Варто носити вільний одяг з натуральних тканин, щоб шкіра дихала, а татуювання не натиралося та не зазнавало зайвого тертя.

Не здирати скоринки. У процесі загоєння на татуюванні можуть з’являтися скоринки та лущення. Їх у жодному разі не можна здирати, адже це може спричинити нерівномірне загоєння, рубцювання та втрату кольору.

Коли варто звернутися до дерматолога

Хоча легке почервоніння та незначний набряк — це нормальна реакція на татуювання, слід звернути увагу на наступні симптоми:

сильний біль, який не минає;

гнійні виділення чи поява неприємного запаху;

підвищена температура тіла;

утворення жорстких рубців або надмірна чутливість.

Якщо ви помітили будь-які з цих ознак, краще одразу проконсультуватися з дерматологом.

Довготривалий догляд за татуйованою шкірою

Щоб татуювання залишалося чітким і яскравим багато років, важливо не лише дбати про нього у перші тижні, а й надалі:

регулярно зволожувати шкіру;

мінімізувати перебування під сонцем без захисту;

уникати частого механічного подразнення (наприклад, тертя об тканину).

Якщо татуювання з часом втратило яскравість, можна звернутися до майстра для корекції чи оновлення кольорів.

Чи можна робити татуювання на родимках

Татуювання поверх родимок може ускладнити їхній огляд і раннє виявлення можливих змін, пов’язаних із раком шкіри. Якщо ви плануєте татуювання, краще вибирати зони без пігментованих утворень або заздалегідь проконсультуватися з лікарем.

Що робити, якщо ви хочете звести тату

Якщо з якихось причин ви хочете позбутися татуювання, не варто використовувати сумнівні набори для видалення, які продаються в Інтернеті. Деякі з них містять агресивні кислоти, які можуть викликати хімічні опіки та рубцювання. Найефективніший метод — лазерне видалення під контролем сертифікованого дерматолога.

Догляд за татуюванням — це важливий етап, який визначає, наскільки якісно воно загоїться та як довго залишатиметься гарним. Дотримуючись простих рекомендацій, можна запобігти ускладненням, зберегти яскравість кольорів і насолоджуватися витвором мистецтва на тілі довгі роки.