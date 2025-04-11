Як ідеально підібрати тональний крем під колір вашої шкіри / © Credits

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І якщо раніше вибір тонального засобу часто нагадував гру у лотерею, то сьогодні, завдяки професійним порадам і технологіям, можна знайти відтінок, який буде ніби створений спеціально для вас, про це розповіло видання Real Simple.

Почніть із розуміння свого тону шкіри

Тон шкіри — це той колір, який ми бачимо на її поверхні. Він буває світлим, середнім або темним і часто змінюється з порою року. Влітку шкіра зазвичай темніє через засмагу, а взимку — стає світлішою. Щоб визначити свій основний тон, подивіться на лінію щелепи — саме там найменше впливу зовнішніх факторів, таких як рум’янець чи почервоніння. Також враховуйте, як ваша шкіра реагує на сонце: ті, хто швидко обгоряє, зазвичай мають світлий тон шкіри, а ті, хто легко засмагає — середній чи темний.

Корисна порада: ідеально, якщо у косметичці є два різні відтінки тонального крему — для зимового та літнього сезонів. Або один нейтральний, який можна легко змішувати з іншим.

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Визначте свій підтон — секрет точного вибору

Підтон — це невидимий для ока відтінок, який проглядає з-під поверхні шкіри. Саме він відповідає за те, чому один крем зливається з вашою шкірою, а інший має неприродний вигляд. Існує три основних підтони:

Холодний — шкіра має рожевий чи блакитний відтінок, вени на зап’ясті здаються синіми.

Теплий — шкіра має жовтуватий чи оливковий тон, а вени здаються зеленими.

Нейтральний — поєднання теплого та холодного, вени мають змішаний вигляд.

Окрім методу з венами, можна звернути увагу на те, які прикраси вам пасують більше. Якщо срібло — ймовірно, підтон холодний. Якщо золото — теплий. Якщо пасують обидва метали — найімовірніше, підтон нейтральний.

Враховуйте текстуру та тип шкіри

Не лише колір, а й текстура шкіри має значення. Жирна шкіра потребує матуючих засобів, суха — зволоження, а вікова — делікатних формул, які не підкреслюють зморшки.

Жирна шкіра: тональні засоби на основі пудри чи з матовим ефектом.

Суха чи вікова шкіра: кремові, зволожувальні текстури з ефектом сяяння.

Комбінована: збалансовані формули з середнім покриттям.

Протестуйте кілька відтінків

Не варто наносити тональний крем на тильну сторону руки — це найпоширеніша помилка. Найкраще місце для тесту — лінія щелепи, де шкіра переходить від обличчя до шиї. Нанесіть три близькі відтінки паралельними лініями та оберіть той, що найменше помітний.

Ще краще: вийдіть з приміщення і перевірте результат на природному світлі. Освітлення у магазинах (особливо люмінесцентне) часто спотворює кольори.

Звертайтесь до онлайн-інструментів

Світ цифрових технологій прийшов і в косметику. Деякі бренди пропонують онлайн-консультації та тести з підбору відтінків, наприклад достатньо відповісти на низку запитань, завантажити фото та ви отримаєте персоналізований результат.

Не бійтеся змішування

Іноді ідеальний результат можна отримати лише шляхом змішування двох відтінків. Це особливо актуально для міжсезоння чи тоді, коли шкіра має особливості — наприклад, червонуваті ділянки чи неоднорідний тон. Усе як в акварелі — трохи експериментів і ви знайдете свою формулу.

Підбір тонального крему — це поєднання знань і чуття. Не соромтеся тестувати, ставити питання консультантам або звертатися по допомогу до технологій. Найголовніше — ваша шкіра має почуватися комфортно, а вигляд — залишатися природним. Адже справжня краса — не у маскуванні, а у підкресленні того, що вже є прекрасним.