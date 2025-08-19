Як намалювати ідеальну стрілку підводкою: корисні поради

Як намалювати ідеальну стрілку підводкою / © Credits

Секрет у тому, що такий макіяж — справа техніки та практики. Якщо знати кілька професійних лайфгаків, стрілки можна намалювати рівно та швидко навіть без багаторічного досвіду, а як правильно та легко це зробити розповіло видання Real Simple.

«Cat eye» або «котячий погляд» — це техніка макіяжу, коли лінія підводки на верхньому повіці завершується піднятим вгору «хвостиком». Саме цей підйом створює ефект розкритого, витягнутого ока.

Історія стилю сягає часів Клеопатри, але справжній бум стався у 1950-х, коли з’явилася рідка підводка, а 1963-го культовий фільм «Клеопатра» з Елізабет Тейлор закріпив моду на «драматичний погляд» зі стрілками.

Що потрібно для створення стрілки

дзеркало (краще настільне, щоб руки були вільними);

рідка чи гелева підводка (чорна — класика, але можна обрати кольорову для експериментів);

тонкий пензлик або маркер-підводка;

ватні палички та міцелярна вода (для корекції);

тіні чорного чи темно-сірого відтінку для попереднього ескізу.

Як намалювати ідеальну стрілку

Підготуйте повіки. Нанесіть базу під тіні чи трохи пудри, так підводка триматиметься довше та не буде «перебиватися» на верхньому повіці. Створіть ескіз тінями. Візьміть скошений пензлик і темні тіні, щоб легкими рухами намітити форму майбутньої стрілки. Це своєрідна «чернетка» і її легко виправити. Проведіть основну лінію. Рідкою підводкою проведіть тонку лінію від внутрішнього куточка ока до зовнішнього, якомога ближче до лінії росту вій. Зручніше малювати стрілку, коли ви кладете лікоть на стіл, тоді рука не так тремтить. Намітьте «хвостик». Погляньте прямо у дзеркало та поставте маленьку крапку там, де хочете, щоб закінчувався «хвіст». Проведіть лінію від зовнішнього кута ока до цієї точки, а потім з’єднайте її з основною лінією. Заповніть утворений трикутник кольором. Врахуйте форму очей. Круглі очі — зробіть стрілку товстішою ближче до зовнішнього кута, щоб надати їм витягнутої форми. Маленькі чи навислі повіки — малюйте максимально тонку лінію, щоб не «з’їсти» простір. «Хвостик» малюйте із відкритим оком і дивіться у дзеркало. Мигдалеподібні очі — вам підійде будь-яка техніка, експериментуйте зі стилями. Відкоригуйте. Не переживайте, якщо стрілка вийшла неідеальною. Візьміть ватну паличку з міцелярною водою чи кремом для очей та виправте лінію, зробіть її чіткішою.

Як поєднувати стрілку з макіяжем

Класика : чорна стрілка, нюдові тіні та туш для об’єму.

Вечірній образ: чорна стрілка та червона помада.

Сучасний тренд : кольорова підводка (синя, смарагдова, фіолетова) та мінімальний макіяж обличчя.

Щоденний варіант: тонка стрілка та блиск для губ.

Стрілки — це не магія, а практика. Кілька невдалих спроб і вже за тиждень ви «набʼєте» руку. Найголовніше — знайти свою техніку та не боятися експериментів, адже «котячий погляд» завжди робить образ завершеним.