Як підібрати тональний крем під колір і тип вашої шкіри: поради візажиста

Як підібрати тональний крем під колір і тип вашої шкіри / © Credits

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Занадто темний тональний крем зробить обличчя «брудним», надто світлий — неприродним. А якщо ви ще й помилилися з підтоном, то ризикуєте мати вигляд мов персонаж із театру кабукі.

Ми зібрали поради професійного візажиста та автора сторінки mister.makeupartist, а також доповнили їх, щоб допомогти вам знайти ідеальний тональний крем під ваш колір, тип та підтон шкіри.

Крок 1. Визначте свій підтон шкіри

Це, мабуть, найважливіший, але найчастіше ігнорований момент. Підтон — це не колір вашої шкіри (світлий чи смаглявий), а відтінок, який «просвічується» зсередини. Він буває:

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Холодний (cool) — у шкірі відчутні рожеві чи синюваті нотки.

Теплий (warm) — шкіра з жовтим або золотистим підтоном.

Нейтральний (neutral) — баланс між теплим і холодним, найрідкісніший варіант.

Як визначити свій підтон

Тест із кулаком:

Стисніть руку в кулак.

Якщо ваші кісточки здаються рожевими чи червонуватими, найімовірніше, у вас холодний підтон.

Якщо жовтуваті — ваш підтон теплий.

Венозний тест:

Подивіться на вени на внутрішньому боці зап’ястя:

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Фіолетові/синюваті — ви холодного підтону.

Зеленуваті — ви теплого підтону.

Якщо вени ніби змінюють колір залежно від світла — у вас нейтральний підтон.

Ювелірний тест:

Якщо вам пасують срібні прикраси, ви, найімовірніше, холодного підтону, а якщо кращий вигляд має золото, тоді теплого.

Крок 2. Підберіть правильний відтінок

Після того, як ви дізналися свій підтон, переходьте до вибору кольору. Найкращий спосіб — це тест трьох суміжних відтінків на вилиці чи щелепі: наприклад, 2N, 3N і 4N для нейтрального підтону.

Не тестуйте тональний крем на руці, шкіра там темніша чи рожевіша, ніж на обличчі. Найточніше вздовж лінії щелепи чи трохи нижче щоки. Якщо відтінок зливається зі шкірою та не залишає видимого переходу, ви знайшли свій.

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Крок 3. Виберіть тональний крем за типом шкіри

Не менш важливо підібрати засіб, який буде не просто маскувати, а допомагати шкірі.

Для жирної шкіри:

Вибирайте матові фініші.

Добре працюють на водній основі чи з саліциловою кислотою.

Не комедогенні формули.

Для сухої шкіри:

Зволожувальні текстури, креми з гіалуроновою кислотою, вітаміном Е чи оліями.

Уникайте матувальних засобів.

Для комбінованої:

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Спробуйте збалансовані формули чи мікс двох різних засобів для різних зон обличчя.

Для чутливої:

Гіпоалергенна формула, без ароматизаторів, із мінімумом інгредієнтів.

Варто протестувати засіб на невеликій ділянці шкіри.

Крок 4. Як не помилитися

Попросіть пробники чи протестуйте крем за денного світла.

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Дізнайтесь, чи дозволяє магазин повернення чи обмін, це захистить від неприємних сюрпризів.

Правильно підібраний тональний крем не повинен змінювати вас до невпізнання. Він лише вирівнює тон, а підкреслює здоровий колір обличчя та приховує недосконалості.

Підбір тонального крему — це не лотерея, а цілком логічний та науково обґрунтований процес. Врахуйте свій підтон, тип шкіри, а також якість освітлення під час тестування — й ви обов’язково знайдете свого ідеального б’юті-супутника.