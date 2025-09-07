Як позбутися пігментних плям: поради дерматологині

Як позбутися пігментних плям / © Credits

Добра новина полягає у тому, що сучасна дерматологія має безліч інструментів, які допомагають зробити шкіру рівнішою. Дерматологиня Dr. Geeta Yadav поділилася перевіреними порадами, як правильно доглядати за шкірою та поступово зменшити прояви гіперпігментації.

Використовуйте сонцезахисний крем щодня

SPF — це база. Сонце є головним провокатором появи та посилення пігментації. Дерматологи наполягають, що крем із SPF потрібно наносити навіть узимку та навіть у приміщенні, адже ультрафіолет проникає крізь вікна.

Якщо у вас мелазма чи плями після акне, варто обрати тонований сонцезахисний крем, він додатково захищає від видимого світла, яке теж впливає на пігментацію.

Обирайте правильні активні інгредієнти

У боротьбі з плямами працюють лише науково доведені засоби. Найефективніші компоненти:

Ніацинамід — зменшує запалення і поступово освітлює плями.

Азелаїнова кислота — підходить навіть для чутливої шкіри, має протизапальну дію.

Лактобіонова та молочна кислоти — м’яко відлущують і вирівнюють тон.

Ретиноїди — стимулюють оновлення клітин і зменшують пігментацію, але використовуються під контролем лікаря.

Народні методи, наприклад, лимонний сік, можуть призвести до подразнень та опіків. Дерматологи радять відмовитися від таких «лайфгаків».

Будьте обережні з активами

Кислоти та ретиноїди — це не марафон на швидкість. Важливо вводити їх поступово, починати з 1–2 разів на тиждень, уважно стежити за реакцією шкіри. Надмірне використання може викликати почервоніння, сухість і навіть нові плями.

Довгостроковий результат

Гіперпігментація не зникає за кілька днів. Перші помітні зміни можна побачити приблизно через 8–12 тижнів регулярного догляду. Головне — послідовність і терпіння.

Коли варто звернутися до дерматолога

Якщо пігментація різко посилилася.

Якщо з’явилися нові плями незрозумілого походження.

Якщо домашній догляд не дає результату.

У клініці лікар може запропонувати такі професійні процедури, як хімічні пілінги, лазерне шліфування чи мезотерапію. Вибір залежить від типу шкіри та глибини пігментації.

Позбутися пігментних плям реально, але це процес, який вимагає системності. Найкращий захист — щоденний SPF, правильні інгредієнти та відмова від сумнівних методів. А якщо сумніваєтеся у виборі догляду, краще порадитися з дерматологом.