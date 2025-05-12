Як позбутися постакне: поради дерматологині

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Що таке постакне і чому воно зʼявляється? Ми поспілкувалися із дерматологинею-косметологинею клініки Mediskin Христиною Руцькою, аби дізнатися про найефективніші методики.

Постакне — це комплекс змін шкіри, які залишаються після акне:

Пігментні плями (постзапальна гіперпігментація) — зʼявляються через надмірне вироблення меланіну у відповідь на запалення.

Червоні або синюшні сліди (еритема) — залишки судинних реакцій шкіри.

Рубці та нерівності — результат ушкодження дерми при важкому або запущеному акне, особливо після самостійного видавлювання.

Та хороша новина у тому, що сучасна косметологія має інструменти, щоб повернути шкірі гладкість, однорідність і здоровий тон.

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Домашній догляд: ключові компоненти у боротьбі з постакне

Щоденний догляд — це база. Відновлення шкіри починається з правильних засобів, які поступово вирівнюють тон, покращують рельєф і стимулюють регенерацію.

Лікарка рекомендує звернути увагу на такі компоненти:

Третиноїн (вітамін А в активній формі)

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Стимулює оновлення клітин, вирівнює рельєф шкіри, зменшує гіперпігментацію та запалення.

Саліцилова кислота

Має кератолітичну й протизапальну дію, очищує пори та освітлює постзапальні плями.

Транексамова кислота

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Бореться з постзапальною пігментацією, особливо ефективна для шкіри з неоднорідним тоном.

Ніацинамід

Освітлює пігментні плями, регулює себум, заспокоює.

Центелла азіатська

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Прискорює загоєння, зменшує подразнення та покращує барʼєр шкіри.

Азелеїнова кислота

Має протизапальну, антипігментну й антибактеріальну дію — ідеальний компонент для проблемної шкіри.

Для глибокої роботи з постакне, особливо у випадку рубців чи тривалої пігментації, важливо поєднувати домашній догляд із процедурами у клініці. Ось які процедури можуть бути ефективними:

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Rejuran (полінуклеотиди)

Потужна регенерація на клітинному рівні, активізує відновлення тканин, покращує текстуру та еластичність шкіри.

Плазмотерапія (PRP)

Власна плазма, збагачена тромбоцитами, стимулює природне загоєння, зменшує пігментацію й підвищує пружність шкіри.

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Лазерна терапія SWT Candela

Світлова енергія точково впливає на гіперпігментацію, зменшує почервоніння та вирівнює тон шкіри без ушкодження.

Frax by Candela

Фракційний неаблятивний лазер для м’якого, але ефективного ремоделювання шкіри. Ідеально підходить для корекції постакне рубців.

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Secret RF (мікронідлінг + радіохвилі)

Інноваційна процедура, що поєднує мікропроколи й радіочастотну енергію для глибокої стимуляції колагену та відновлення шкіри.

Красива шкіра — це процес, а не магія. Позбутись постакне можливо — з правильним планом дій, регулярністю та підтримкою фахівців. Домашній догляд і професійні процедури мають працювати в парі, і саме така комплексна стратегія приносить найкращі результати.