Як правильно наносити консилер на дорослу шкіру: поради професіонала / © Credits

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Однак якщо нанести його неправильно, особливо на вікову шкіру, ефект може бути зворотним і замість сяйва та свіжості з’явиться важкий, «крейдяний» вигляд, який лише підкреслить зморшки. Професійний візажист і автор бʼюті-блогу mister.makeupartist поділився порадами, як зробити консилер союзником, а не ворогом у щоденному макіяжі.

Часто можна подумати, що чим більше консилеру, тим кращий ефект. Насправді товстий шар косметики під очима лише посилює проблеми, адже він забивається у зморшки, тріскається, створює ефект «крейди» та старить.

Натомість тонкі, добре розтушовані шари — запорука природного та акуратного вигляду.

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Крок 1: колірна корекція

Перш ніж використовувати консилер, професіонали рекомендують нанести коректор для нейтралізації синяви під очима. Це особливо актуально для вікової шкіри, яка часто має тоншу судинну сітку та вираженіші темні зони.

Для світлої чи середнього тону шкіри обирайте коректор персикового чи рожево-бежевого відтінку.

Для темнішої шкіри підійдуть тепліші, червонуваті відтінки.

Важливо! Колірний коректор не має лежати товстим шаром. Достатньо кількох крапель, нанесених точково на проблемні зони, зазвичай це внутрішній та зовнішній куточок ока.

Крок 2: нанесення консилера

Після коректора переходьте до основного консилера. Але не поспішайте:

Наносьте крапками, тільки туди, де справді потрібно додати освітлення чи покриття.

Використовуйте пензлик із синтетичним ворсом або подушечки пальців для розтушовування, але не розтирайте, а делікатно вбивайте засіб у шкіру.

Уникайте надмірного нанесення у зону активної міміки, саме там консилер найчастіше скочується.

Порада: залиште основну частину шкіри навколо очей «вільною», це створює ефект природності та запобігає перевантаженню.

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Крок 3: фіксація

Вікова шкіра, як правило, має менше природного жиру, тому важкі пудри можуть зробити зону під очима сухою та шорсткою. Однак легке фіксування важливе, особливо якщо ви хочете подовжити стійкість макіяжу.

Виберіть ультралегку розсипчасту пудру з розсіювальним ефектом.

Наберіть мінімальну кількість на пухнастий пензлик, струсніть надлишки та нанесіть нижче зони під очима.

Правильна комбінація засобів

Для вікової шкіри особливо важливо обирати зволожувальні формули консилерів, ті, які не сушать, не мають матового фінішу та містять сітловідбивальні пігменти.

Шукайте у складі:

Гіалуронову кислоту

Пептиди

Вітамін E

Керамідні комплекси

Головна мета — не маскувати, а освіжити. Коли ви застосовуєте знання кольорової теорії, ви досягаєте природного ефекту без перенавантаження. Памʼятайте, що краса у деталях. Справжній ефект «мінус 5 років» дає не кількість продуктів, а правильна техніка та легкість рук.

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