Як правильно наносити рідку підводку для ідеального макіяжу очей / © Credits

Видання Real Simple розповіло, що ідеальна стрілка — це результат техніки, терпіння та знання поширених помилок, а також чого варто уникати і як зробити так, щоб ваша підводка завжди мала бездоганний вигляд.

Надто довгі чи короткі стрілки. Класичний «winged eyeliner» додає очам виразності, але неправильна довжина може візуально змінити пропорції обличчя, надто довгі стрілки «розтягують» очі, надто короткі роблять їх менш виразними. Ідеальний варіант — орієнтуватися на природний вигин нижньої повіки та лінію до кінчика брови.

Нанесення підводки останнім етапом. Багато хто малює стрілки після повного макіяжу, але це помилка. Водостійку підводку важко виправити, не пошкодивши тон чи тіні. Краще малювати стрілки після бази та тіней, але до туші.

Не даєте підводці висохнути. Навіть швидковисихна підводка потребує кількох секунд, щоб зафіксуватися. Якщо одразу моргнути чи почати фарбувати вії, стрілки можуть розмазатися.

«Замальовування» помилок новим шаром . Спроба виправити нерівну лінію додатковими шарами призводить до потовщення та «злипання» продукту. Краще взяти тонкий пензлик, змочити його у міцелярній воді чи м’якому засобу для зняття макіяжу та акуратно підчистити краї.

Експерименти в останню хвилину. Якщо ви спізнюєтеся, не час пробувати нову форму стрілок або техніку. Для експериментів потрібен спокій та дзеркало, а не 5 хв до виходу.

Як правильно наносити рідку підводку

Орієнтуйтесь на природну лінію вій — проведіть тонку лінію, повторюйте вигин ока.

Тайтлайнінг («tightlining») — заповніть простір між віями, щоб погляд став виразнішим без «дірочок» у макіяжі.

Починайте з середини — рухайтеся від середини повіки до зовнішнього кутика, а потім додайте лінію до внутрішнього.

Використовуйте коректор для чітких країв — крихітний скошений пензлик і консилер творять дива.

Практикуйтесь — чим частіше ви малюєте стрілки, тим швидше вони виходять рівними та симетричними.

Практичні лайфгаки

Тримайте лікоть на столі, щоб рука не тремтіла.

Для початку використовуйте підводку-фломастер, вона простіша у контролі, ніж пензлик.

Якщо ви новачок, спочатку малюйте штрихи, а потім з’єднуйте їх у суцільну лінію.

Рідка підводка — це не магія, а навичка. Коли ви знаєте, яких помилок уникати, та тренуватися у зручний для вас час, ви зможете малювати стрілки, які підкреслять красу ваших очей, а не зіпсують макіяж.