Як правильно наносити тональну основу: дієві поради візажиста

Як правильно наносити тональну основу / © Credits

Реклама

Багато жінок припускаються помилок під час нанесення тону, вони наносять забагато продукту, розподіляють його нерівномірно чи працюють у «неправильних» зонах обличчя. Візажист і автор сторінки mister.makeupartist поділився кількома дієвими порадами, які допоможуть зробити тон стійким і натуральним.

Важливість правильного порядку нанесення

Візажист зазначає, що найбільше проблем із тоном виникає у зонах із високою мімічною активністю — це ділянки навколо очей, носогубні складки, лоб. Саме тут шкіра постійно рухається, тож якщо нанести на ці зони надто щільний шар тональної основи, він швидко починає «ламатися» та збиратися у зморшки.

Тож фахівець радить починати роботу з рівних і стабільних зон обличчя — щік та підборіддя. Саме тут потрібне найбільше перекриття та саме тут тон ляже максимально рівно.

Реклама

Як зробити ідеальний тон

Підготуйте шкіру

Очистьте обличчя ніжним гелем або пінкою.

Використайте зволожувальний крем, а для комбінованої чи жирної шкіри — легкий флюїд.

За потреби нанесіть праймер: матуючий для жирної шкіри, зволожувальний — для сухої.

Порада: добре зволожена шкіра утримує тон краще, а значить, він не буде підкреслювати сухість або зморшки.

Правильно наносьте основу

Видавіть невелику кількість продукту на руку чи палітру.

За допомогою пензля чи вологого спонжа розподіліть тональну основу спершу на щоках і підборідді.

Лоб і носогубні складки залиште наостанок, використовуйте мінімальну кількість продукту.

У зонах навколо очей краще працювати консилером, а не тональною основою.

Розтушовуйте без різких переходів

Рухайтеся від центру обличчя до периферії легкими рухами.

Особливу увагу приділи переходу до шиї та лінії волосся.

Порада: краще додати трохи тону у потрібні місця, ніж одразу нанести товстий шар.

Закріпіть результат

Для жирної шкіри використайте прозору пудру.

Для сухої — спрей-фіксатор, щоб зберегти природне сяйво.

Типові помилки

Нанесення занадто щільного шару на всю поверхню обличчя. Ігнорування підготовки шкіри. Використання одного й того ж пензля для різних текстур без очищення. Неправильний відтінок тону, занадто світлий чи темний.

Поради

Менше — краще. Краще працювати з тонким шаром, поступово додавати покриття.

Засоби на водній основі більше підходять для щоденного макіяжу, адже вони мають природний вигляд.

Кремові та стійкі текстури обирайте для вечірнього макіяжу чи заходів.

Правильне нанесення тональної основи — це не лише про красу, а й про комфорт. Якщо дотримуватися порад візажистів і враховувати особливості своєї шкіри, тон буде триматися довше, а обличчя матиме доглянутий та природній вигляд протягом усього дня.