Як правильно наносити тональний крем: корисні поради / © Credits

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Чому тон може скочуватися, тьмяніти чи зникати вже за кілька годин, розповіло видання Woman&Home. Причини різні: надлишок шкірного жиру, неякісна підготовка шкіри, неправильне нанесення чи навіть звичайні мімічні рухи.

Візажисти мають свої перевірені секрети, які дозволяють зробити макіяж максимально довговічним і природним. І саме про них ми вам розповімо.

Чому макіяж «не тримається»

Навіть якщо ви обираєте кращі засоби — тональні креми, пудри чи фіксатори — макіяж все одно може не витримати активного дня. Найпоширеніші проблеми:

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Змішування макіяжу з натуральним шкірним салом.

Занадто щільне покриття — надлишок продукту часто погіршує результат.

Активна міміка — зморшки від посмішки чи нахмурення можуть «ламати» тон.

Вологість, спека, тертя (одяг, шарф) — усе це впливає на тривалість носіння.

Професійний трюк: змішування основи з фіксувальним компонентом

Один із найефективніших способів зробити макіяж стійкішим — змішати тональний крем або консилер з легким фіксувальним або гелевим засобом, який не обтяжує шкіру, але допомагає косметиці краще «схопитися» та довше триматися.

Такий засіб:

має прозору чи напівпрозору текстуру;

регулює щільність і текстуру тонального крему;

не порушує дихання шкіри, водночас запобігаючи скочуванню та затиранню макіяжу.

Цей метод вже давно використовується візажистами у кіно та на фотосесіях — де макіяж повинен витримати багато годин фільмування.

Як правильно наносити основу

Крок 1: підготовка шкіри. Очистьте та зволожте обличчя. Зачекайте кілька хвилин, щоб крем повністю вбрався. За потреби нанесіть легку базу чи праймер.

Крок 2: Змішування . На зручну поверхню (тильна сторона руки чи спеціальна палітра) видавіть трохи тонального засобу. Додайте до нього невелику краплю фіксувального/гелевого компонента. Змішайте до однорідної маси.

Крок 3: Нанесення . Працюйте поетапно — по одній ділянці обличчя за раз. Це дасть змогу засобу краще адаптуватися до шкіри, не пересихаючи завчасно. Використовуйте пензель, спонж або пальці — залежно від бажаного покриття.

Крок 4: Закріплення. Після нанесення можна злегка припудрити шкіру, особливо у зонах з підвищеною жирністю (лоб, ніс, підборіддя). Це додатково допоможе зберегти макіяж свіжим.

Що робити, якщо макіяж збирається у зморшках

У випадках, коли макіяж збивається у певних ділянках (наприклад, у носогубних складках або на підборідді), можна:

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нанести фіксувальний компонент поверх готового макіяжу лише у проблемних зонах;

або додати трохи засобу у консилер, щоб він довше тримався під очима чи навколо носа.

Результат

макіяж має рівномірніший вигляд;

менше провалюється у пори та зморшки;

довше залишається свіжим, навіть після восьмигодинного робочого дня;

не «зникає» на жирній шкірі.

Особливо ефективним метод є для тих, хто має комбіновану чи схильну до жирності шкіру — там, де тон зазвичай «зникає» вже через кілька годин.

Якщо ви втомилися від того, що макіяж втрачає вигляд уже за кілька годин — спробуйте змінити підхід. Замість того, щоб шукати ідеальний тональний крем, експериментуйте з технікою нанесення та додавайте фіксувальні компоненти до своєї бази.

Цей простий, але ефективний метод дає змогу створити стійкий макіяж без відчуття важкості на шкірі — ідеально для щоденного використання, фотосесій чи важливих подій.