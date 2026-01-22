Як правильно наносити зволожувальний крем для максимального ефекту / © Credits

Видання Real Simple розповіло, що існує ціла наука у застосуванні зволожувального засобу і від цього залежить не лише зовнішній вигляд шкіри, а й її здоров’я. Від правильного вибору крему до техніки нанесення — ось усе, що варто знати, щоб ваша шкіра мала осяяний та доглянутий вигляд.

Ваш догляд за шкірою має базуватися на трьох базових продуктах: очищувач, зволожувальний крем та сонцезахисний засіб. Серуми, ретиноли чи інші «складні» процедури — це додаткові елементи, але саме ця трійця створює фундамент для здорової та красивої шкіри.

Зволожувальний крем виконує кілька ключових функцій, він не лише живить і пом’якшує шкіру, а й підтримує її бар’єр, запобігає втраті вологи та зменшує ризик запалень. Волога, яку ми щодня втрачаємо через шкіру, та природні олії після вмивання потрібно обов’язково поповнювати, щоб шкіра залишалася здоровою.

Як вибрати ідеальний крем

Правильний крем залежить від вашого типу шкіри:

Жирна чи схильна до акне: обирайте легкі, водні формули, які не забивають пори.

Суха шкіра: креми, мазі чи щільні лосьйони з гліцерином, гіалуроновою кислотою чи оліями допоможуть наситити шкіру вологою.

Чутлива шкіра: прості, без ароматизаторів засоби з пептидами, які зміцнюють бар’єр шкіри.

Взимку використовуйте щільніший крем, а влітку — легкий, щоб шкіра почувалася комфортно.

Як наносити зволожувальний крем

Очищення

Перед зволоженням завжди очищайте шкіру. Використовуйте м’який очищувач, який видаляє бруд, піт, залишки макіяжу та інші забруднення. Після вмивання акуратно промокніть обличчя рушником, але залиште його трохи вологим, саме на вологу шкіру крем працює найкраще.

Інші засоби догляду

Якщо ви використовуєте тонери, сироватки чи лікувальні засоби, наносьте їх від найлегшого до найщільнішого. Це не стосується сонцезахисних кремів і макіяжу.

Нанесення крему

Використовуйте приблизно четверть чайної ложки засобу на обличчя, шию, декольте та навіть вуха.

Наносьте крем на трохи вологу шкіру для кращого збереження вологи.

Легко постукуйте чи м’яко наносьте крем у напрямку вгору — це не лише зволожує, а й створює легкий ліфтинговий ефект.

Гелі чи водянисті формули можна втирати круговими рухами до повного вбирання.

Не робіть надто сильний тиск і не переобтяжуйте шкіру, надлишки крему можна видалити чистою вологою серветкою.

Сонцезахисний крем та макіяж

Вранці завершіть догляд нанесенням SPF, після чого можна наносити макіяж. Увечері цей крок не потрібен.

Як часто потрібно зволожувати шкіру

Мінімум двічі на день — після ранкового та вечірнього вмивання. Після тренування, плавання чи приймання душу також рекомендується нанести крем. Якщо шкіра дуже суха, можна додатково зволожувати її вдень легким кремом або спреєм і не псувати макіяж.

Людям із запальними станами шкіри, як-от екзема чи псоріаз, може бути корисним повторне зволоження протягом дня.

Зволоження — це не просто «намазати крем і все». Вибір правильного засобу, нанесення на вологу шкіру, легкі рухи та врахування типу шкіри — усе це робить догляд ефективним. Коли ви дотримуєтеся цих простих правил, ваша шкіра залишатиметься здоровою, осяяною та доглянутою.