Як правильно використовувати цукровий скраб: корисні поради

Цукровий скраб / © Associated Press

Цукровий скраб — це косметичний засіб на основі цукрових кристалів у поєднанні з живильними оліями та іноді ефірними оліями. Завдяки своїй зернистій текстурі він м’яко відлущує ороговілі клітини, стимулює мікроциркуляцію та робить шкіру пружною і ніжною. Він не лише дарує шкірі гладкість і сяйво, а й допомагає ефективніше працювати вашим кремам і сироваткам, про це розповіло видання Real Simple.

На відміну від соляних скрабів, цукрові частинки менші та гладші, тому вони не травмують шкіру та краще підходять навіть для чутливих ділянок.

Цікавий факт: регулярне використання цукрового скрабу покращує засвоєння зволожувальних засобів і запобігає вростанню волосків після депіляції.

Як користуватися цукровим скрабом

Зволожте шкіру. Наносьте скраб лише на вологу шкіру. Це зменшує тертя та робить процедуру комфортною. Візьміть потрібну кількість. Для обличчя достатньо «порції з п’ятачок», для рук або ніг використайте трохи більше. Не переборщуйте, адже надлишок засобу не зробить шкіру ніжнішою, зате витрачатиметься дарма. Масажуйте ніжно. Круговими рухами втирайте скраб у шкіру 1–2 хв. Зосередьтеся на сухих ділянках — ліктях, колінах, п’ятах. У місцях, де шкіра тонка (зона декольте, внутрішня частина рук), рухайтеся ще обережніше. Змийте теплою водою. Не залишайте скраб на шкірі надовго, достатньо одразу змити його. Після процедури промокніть тіло рушником і нанесіть лосьйон або олію, поки шкіра ще трохи волога. Це «запечатає» вологу та зробить її м’якою на весь день.

Часті запитання

До чи після гоління? Завжди до. Так ви підготуєте шкіру, приберете мертві клітини та отримаєте гладший результат без подразнень.

До чи після гелю для душу? Скраб застосовують після миття, коли шкіра чиста та готова до відлущування.

Чим відрізняється від соляного скрабу? Сіль має грубіші кристали та може щипати, якщо є мікротріщини. Цукор ніжніший та підходить майже для всіх типів шкіри.

Для нормальної шкіри достатньо 1–2 разів на тиждень. Якщо шкіра суха чи чутлива — раз на тиждень. А от щоденне використання може призвести до подразнень і навіть висипань.

Цукровий скраб — простий та приємний спосіб додати вашій шкірі гладкості, сяйва та молодого вигляду. Головне, не перестаратися та завжди поєднувати його із зволоженням.