Як приготувати трояндову воду вдома: еліксир для сяйва шкіри та волосся

Трояндова вода століттями вважалася косметичним скарбом, її використовували для тонізації шкіри, заспокоєння подразнень, надання блиску волоссю, ароматизації білизни та навіть у десертах.

Сьогодні інтерес до натуральної бʼюті-класики повертається. І якщо у вас є троянди, які вже не такі свіжі, як учора — не поспішайте їх викидати. Бо саме вони можуть стати основою для вашого домашнього еліксиру, а як його приготувати розповіли на сторінці momhackguru.

Користь трояндової води

Її головні переваги — делікатна дія, антиоксидантні властивості та природний аромат. Трояндова вода:

заспокоює подразнену шкіру;

зменшує почервоніння;

працює як мʼякий тонік;

освіжає та підтягує шкіру;

надає блиску волоссю;

зволожує протягом дня;

має легку антибактеріальну дію.

Це один із найчистіших природних ароматів, який не дратує чутливу шкіру та не створює відчуття «парфуму на обличчі».

Як обрати пелюстки

Найкращий варіант — троянди з власного саду. Вони не оброблені хімікатами, мають природний аромат і максимально чисті. Якщо використовуєте покупні, обирайте не фарбовані, без блиску чи штучного покриття.

Приготування трояндової води

Цей метод називається домашня дистиляція. Він дозволяє отримати прозору, насичену, справді якісну трояндову воду.

Що знадобиться

пелюстки троянд (чим більше, тим інтенсивніший аромат)

каструля з кришкою

невелика жаростійка ємність (чашка, піала)

чиста вода

лід

стерильна баночка для зберігання

Приготування

Підготовка пелюсток. Обірвіть пелюстки, складіть у миску. Залийте чистою водою, ретельно промийте, адже пил і мікрочастинки вам не потрібні. Зцідіть воду. Монтаж «мінідистилятора». Викладіть пелюстки у каструлю по колу — не у центр. У середину поставте жаростійку ємність. Саме у неї збиратиметься дистилят. Залийте пелюстки водою так, щоб вона майже доходила до краю ємності, але не переливалася у неї. Створіть ефект «рожевого дощу». Накрийте каструлю кришкою, але всередину ручкою вниз — це важливо, бо конденсат буде стікати саме по ручці у ємність. На кришку викладіть кубики льоду — холод зверху та тепло знизу створять дистиляцію. Нагрів. Поставте каструлю на дуже слабкий вогонь. Дайте процесу йти природно, пара підніматиметься, конденсат капатиме в ємність. Через 20–40 хв, залежно від кількості пелюсток, трояндова вода буде готова. Фінальний штрих. Обережно дістаньте ємність із трояндовою водою. Перелийте її у стерильну баночку. Зберігайте у холодильнику 1–2 тижні.

Використання трояндової води

Для шкіри

як тонік після очищення

для заспокоєння подразнень

як спрей, який освіжає протягом дня

у складі домашніх масок

для зняття легкої втоми очей (ватні диски, змочені у воді)

Для волосся

як зволожувальний та ароматний спрей

для блиску після укладання

для заспокоєння шкіри голови

Для дому та гастрономії

ароматизація подушок і постільної білизни

легкий аромат для кімнати

додавання кількох крапель у десерти чи напої (традиційно для азійської кухні)

Домашня трояндова вода — це не просто бʼюті-засіб, це маленький ритуал турботи про себе, який додає у щоденність щось красиве, природне та майже медитативне.