Як різні види олій можуть допомогти у боротьбі з акне / © Credits

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У догляді за проблемною шкірою поняття «олія» часто викликає тривогу. Адже здається нелогічним наносити жир на обличчя, яке і без того блищить. Проте видання Real Simple розповіло, що насправді олії у догляді за шкірою дійсно можуть допомогти шкірі, схильній до акне. Головне — правильно їх обрати.

Чому шкіра з акне потребує зволоження

Жирна шкіра часто виникає як реакція на нестачу вологи: організм у такий спосіб намагається компенсувати дефіцит і виробляє ще більше шкірного сала. І це тільки погіршує ситуацію. Саме тому важливо підтримувати баланс — дбайливо очищати шкіру та водночас не залишати її сухою та беззахисною.

Зволоження — критично важливий етап у догляді за проблемною шкірою. Легкі, некомедогенні олії можуть заспокоїти шкіру, зменшити запалення та нормалізувати вироблення себуму, а це у підсумку веде до зменшення висипань.

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Як вибирати олії для проблемної шкіри

Усе залежить від складу. Важливо, щоб олія мала протизапальні, антибактеріальні властивості, не закупорювала пори (була некомедогенною) і не створювала на шкірі важкого, оклюзійного шару.

Олія камелії

Це легка, «суха» олія, яка швидко вбирається та не залишає жирної плівки. Завдяки високому вмісту антиоксидантів і омега-жирних кислот, вона не тільки зволожує, а й сприяє загоєнню слідів від акне та постзапальної гіперпігментації.

Порада: для щоденного зволоження, під макіяж або SPF.

Шипшинова олія

Це класика догляду за проблемною шкірою. Має протизапальні властивості, пом’якшує шкіру, вирівнює тон та сприяє загоєнню. Особливо корисна для зменшення почервоніння та постакне.

Порада: використовуйте як самостійний засіб або як базу для ефірних олій (чайного дерева, м’яти).

Олія чайного дерева

Визнаний природний антисептик. Має виражені антибактеріальні властивості, пригнічує ріст бактерій, які викликають акне. Але використовувати її слід обережно — у чистому вигляді вона дуже концентрована.

Застосування: лише у розведеному вигляді — змішайте кілька крапель із базовою олією, наприклад жожоба.

Олія чорного кмину

Потужний природний засіб із багатим спектром дії: антимікробна, протизапальна, антиоксидантна. Дослідження підтверджують її ефективність у лікуванні акне та себорейного дерматиту.

Застосування: часто входить до складу спеціалізованих сироваток для лікування акне.

Олія гранатових кісточок

Ця олія має антибактеріальні та регенеративні властивості, добре зволожує та зменшує подразнення. Також вона здатна зміцнити захисний бар’єр шкіри та запобігти новим висипанням.

Ідеально підходить: для зрілої шкіри з акне та ознаками старіння.

Ефірна олія перцевої м’яти

Освіжає, очищує та бореться з бактеріями. Крім того, чинить заспокійливу дію. Але — як і чайне дерево — вимагає обов’язкового розведення.

Порада: не використовуйте на чутливій чи подразненій шкірі без попереднього тесту.

Олія блакитного пижма

Має яскравий синій колір завдяки компоненту хамазулену, який чинить сильну протизапальну дію. Ідеальна для чутливої шкіри, допомагає зменшити подразнення та почервоніння.

Чудово працює: у дуеті з олією жожоба чи скваланом.

Олія жожоба

Універсальна зволожувальна олія, яка за структурою схожа на шкірне сало людини. Завдяки цьому вона може «обманювати» шкіру та зменшувати її потребу у власному себумі.

Підходить для: базового зволоження та як транспортна олія для інших ефірів.

Арганова олія

Багата вітаміном Е та жирними кислотами, ця олія відновлює бар’єрну функцію шкіри, заспокоює та зменшує лущення. А головне — вона некомедогенна, тобто не сприяє утворенню нових прищів.

Застосування: використовуйте як нічну олію чи у складі кремів і масок.

Олії, яких варто уникати

Не всі натуральні олії однаково корисні. Деякі можуть погіршити ситуацію, особливо якщо ви маєте жирну шкіру чи відкриті висипання.

Оливкова олія — занадто важка і може закупорювати пори.

Кокосова олія — комедогенна, особливо у чистому вигляді.

Масло авокадо — живильне, але надто щільне для проблемної шкіри.

Кукурудзяна, мигдальна та бавовняна олія — потенційно комедогенні.

Варто знати

Олії — не заміна основному лікуванню, а його доповнення.

Завжди тестуйте новий засіб на маленькій ділянці шкіри.

Використовуйте їх після очищення та тонізації, але до нанесення крему чи замість нього.

Олії — не вороги, а союзники у боротьбі за чисту та здорову шкіру. Завдяки своїй здатності заспокоювати, зволожувати та відновлювати, вони можуть значно покращити стан обличчя навіть у тих, хто має акне. Головне — обирати їх обдумано та спиратися на знання, а не на страх.