Як розмаринова вода може змінити ваше волосся: поради бʼюті-блогера

Блогер і власник фантастично красивого волосся Jonathan Monroe поділився своїм головним бʼюті-секретом — правильним приготуванням розмаринової води. Саме цей натуральний засіб, за його словами, став справжнім порятунком від випадіння та тьмяності волосся. Сьогодні розмаринова вода — не просто TikTok-тренд, а й засіб, ефективність якого підтверджують наукові дослідження та відгуки тисяч жінок у всьому світі.

Чому саме розмарин

Розмарин — це не лише кулінарна пряність, а й потужний природний антиоксидант. Його ефірні олії:

покращують кровообіг у шкірі голови, завдяки чому до волосяних фолікулів надходить більше поживних речовин;

стимулюють ріст волосся та зменшують випадіння;

мають антисептичні властивості, а це допомагає у боротьбі з лупою та запаленням;

роблять волосся блискучішим і пружнішим.

Регулярне використання розмаринової олії має ефект, подібний до популярних аптечних засобів від випадіння волосся.

Приготування розмаринової води вдома

Інгредієнти

Гілочки свіжого розмарину 4–5 шт. (або сушений розмарин 2 ст. л)

Вода 500 мл

Кілька крапель олії жожоба чи евкаліптової олії за бажанням

Приготування

Закип’ятіть воду. Додайте розмарин, зменште вогонь і томіть 15–20 хв. Настій охолодіть, процідіть і перелийте у спрей-флакон. Використовуйте як ополіскувач після миття голови чи як спрей на корені волосся 2–3 рази на тиждень.

Чого очікувати від регулярного застосування

Зменшення випадіння через 4–6 тижнів.

Здоровий блиск та менша ламкість волосся.

Відчуття свіжості та легкого трав’яного аромату.

На що звернути увагу

Якщо у вас є схильність до алергії, краще зробіть тест на шкірі руки перед використанням.

Не використовуйте розмаринову воду щодня, щоб не пересушити волосся.

За серйозних проблем із випадінням чи захворюванням шкіри голови краще проконсультуватися з трихологом.

Розмаринова вода — це простий, натуральний та доступний спосіб подарувати вашому волоссю нове життя. А головне, ритуал її приготування може стати маленьким бʼюті-ритуалом турботи про себе.