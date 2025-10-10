ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
110
2 хв

Як врятувати шкіру від сухості та втоми: добірка засобів сезону

Ділимось чотирма головними кроками для відновлення та захисту шкіри.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Як врятувати шкіру від сухості та втоми

Як врятувати шкіру від сухості та втоми / © Credits

Восени шкіра поводиться особливо вибагливо: після сонячних днів і відпусток їй бракує зволоження, сяйва та рівного тону. До цього додаються різкі перепади температур, вітер і сухе повітря — і ось уже навіть звичний догляд не працює так, як хотілося б.

Щоб зберегти відчуття комфорту й сяйва, восени варто додати у рутину засоби, які відновлюють баланс і підтримують бар’єр шкіри. Ми зібрали добірку бʼюті-рішень, що допоможуть впоратися з головними викликами сезону.

Відновлення після активного сонця

Після сонячних місяців багато хто помічає, що шкіра має тьмяніший вигляд, з’явилися пігментні плями чи нерівний тон. У цей час дуже важливе делікатне оновлення та легке освітлення, щоб повернути обличчю здоровий вигляд.

Majesta Lotion I — легкий лосьйон, що допомагає вирівняти тон і надає шкірі сяйва.

Глибоке зволоження

Холодний вітер і сухе повітря в приміщеннях швидко забирають вологу, через що з’являється відчуття стягнутості, сухість і почервоніння. Тому ключове завдання цього сезону — не лише наситити шкіру вологою, а й утримати її надовго.

Instytutum Hydrafusion 4D Hydrating Water Burst Cream — формула з чотирма типами гіалуронової кислоти, що працює у різних шарах шкіри, забезпечуючи тривале зволоження.

Захист і живлення

Зі зниженням температур шкіра стає більш вразливою: зовнішні фактори пришвидшують втрату вологи та викликають подразнення. Саме зараз важливими стають більш щільні текстури й антиоксидантні формули, які відновлюють бар’єр і дарують відчуття комфорту.

DP Dermaceuticals Antioxidant Cocktail — потужний антиоксидантний комплекс, що бореться з вільними радикалами й зменшує стрес для шкіри.

Делікатна турбота за зоною навколо очей

Саме ця зона першою реагує на холод і сухість повітря. Тонка шкіра швидко видає втому: з’являються дрібні зморшки, відчуття стягнутості, темні кола стають помітнішими. Уникнути цього допоможе спеціалізований догляд: креми зменшують сухість і роблять шкіру щільнішою, а гелі миттєво освіжають і знімають набряки.

Bruno Vassari Eye Contour Gel — легкий гель, який освіжає погляд, зменшує набряки та ознаки втоми.

