Як захистити шкіру обличчя під час тренувань у спортзалі

Все це може призвести до висипань, подразнень або навіть серйозніших інфекцій шкіри. Проте це зовсім не означає, що варто відмовлятися від спорту. Достатньо знати кілька простих правил гігієни та догляду за шкірою, щоб тренування приносили лише користь, про це розповіло видання American Academy of Dermatology Association.

Чому спортзал може зашкодити шкірі

Найбільший ризик підстерігає у теплих і вологих місцях, де легко «живуть» мікроорганізми. Це:

тренажери, які контактують зі шкірою;

спільні килимки для йоги;

душові кабіни, сауни та басейни;

вологий одяг після тренування.

У результаті можна отримати такі проблеми, як:

грибкові інфекції (лишай, кандидоз);

бородавки;

бактеріальні інфекції;

акне чи висип через закупорені пори.

Як захистити шкіру обличчя та тіла

Тренуйтеся у правильному одязі. Обирайте вільний та вологовідвідний одяг. Він дозволяє шкірі залишатися сухою та знижує ризик подразнень. Обов’язково періть його після кожного відвідування залу.

Завжди майте своє взуття. Ніколи не ходіть босоніж у душових, роздягальнях або біля басейну. Використовуйте спеціальні капці чи сандалі, щоб уникнути грибкових інфекцій.

Подбайте про чистоту обладнання. Перед і після використання тренажера протирайте ручки та сидіння дезінфекційними серветками. Якщо можливо, стеліть власний рушник або килимок.

Дбайте про мікропошкодження. Якщо маєте порізи чи подряпини, обов’язково закривайте їх пластирем. Уникайте саун і басейнів, доки шкіра не загоїться.

Вмийтеся після тренування. Не відкладайте душ «на потім». Залишки поту та бактерій закупорюють пори та провокують акне. Для обличчя варто мати легкий пінний засіб для вмивання, а після — нанести зволожувальний крем.

Використовуйте правильний догляд. Перед тренуванням — легкий гель або крем без важких олій, які забивають пори. Після — засоби зі зволожувальними компонентами (гіалуронова кислота, алое). Якщо є схильність до акне — допоможуть продукти з ніацинамідом або цинком.

Дотримуйтеся особистої гігієни. Не користуйтеся чужими рушниками чи бритвами. Завжди мийте руки після заняття. Регулярно міняйте рушники та килимки.

Коли звернутися до лікаря

Якщо після тренування ви помітили на шкірі сильне почервоніння, свербіж, висип, гнійники чи болісні ділянки, варто не зволікати та звернутися до дерматолога. Несвоєчасне лікування може ускладнити проблему.

Спортзал ідеально підходить для підтримки фізичної форми, але так само важливо подбати про красу та здоров’я шкіри. Коли ви виконуєте кілька простих правил, ви захищаєте себе від неприємних інфекцій та зберігаєте обличчя чистим та осяйним навіть після найінтенсивнішого тренування.