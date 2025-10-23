Як захистити шкіру від сухості та подразнень восени

© Credits

Щоб шкіра почувалася комфортно і мала здоровий вигляд, рекомендуємо додати у рутину кілька простих кроків.

М’яке очищення

У холодний період важливо зберегти природний захисний шар шкіри. Краще уникати агресивних гелів і скрабів, обираючи делікатні текстури, які очищають і водночас пом’якшують. Тут добре допоможе пінка Alchemy Cleansing Carboxy, оскільки вона очищає шкіру від забруднень, але не cушить її.

Оновлення

Кислоти восени варто використовувати рідше, але не виключати зовсім. Формули з гліколевою кислотою, як у тоніку The Ordinary Glycolic Acid 7%, м’яко оновлюють поверхню шкіри й повертають їй сяйво. Його краще наносити ввечері кілька разів на тиждень, а після цього обов’язково додати крем, щоб підтримати бар’єр шкіри.

Зволоження і стабілізація

Коли повітря стає сухим, шкіра швидше втрачає вологу. У цьому випадку допоможе сироватка Hyla Active від DP Dermaceuticals, оскільки вона насичує шкіру вологою. Якщо нанести зверху крем, результат триматиметься довше.

Повертаємо шкірі комфорт

Осінь завжди випробовує шкіру на міцність, тому у холодні дні важливо дати їй відпочинок. Ампула Skin1004 Madagascar Centella працює саме так: знімає відчуття стягнутості після важкого дня, робить шкіру мʼякшою та допомагає їй відновитися без подразнень.

Живлення

З початком опалювального сезону ліпіди випаровуються зі шкіри швидше, тому варто перейти на більш щільні креми. Тут допоможе The Balance Rich Cream від Aweskin, він добре утримує вологу і робить шкіру сяйливою. Якщо ж ви не потребуєте інтенсивного живлення, можна взяти легші креми з аргановою олією та вітаміном Е — вони зволожують і майже не відчуваються на обличчі.

Дрібниці, що мають значення

Варто памʼятати, що догляд за шкірою восени не зводиться лише до косметики — багато залежить від щоденних звичок.

