Як захистити шкіру від сухості взимку: корисні поради

Як захистити шкіру від сухості взимку / © Credits

Реклама

Сухість шкіри взимку — це не лише естетична проблема, а й сигнал про те, що ваші природні бар’єри зволоження працюють слабше, про це розповіло видання Cleveland Clinic. Основні причини — низька вологість зовні та всередині приміщень, зменшене вироблення шкірного жиру та менше сонячного світла, яке стимулює вироблення вітаміну D. Усі ці фактори роблять шкіру вразливішою до подразнень, тріщин і свербіння.

Але сухість не є неминучою. Якщо дотримуватися простих порад, можна мінімізувати дискомфорт і зберегти шкіру еластичною та м’якою навіть у найхолодніші місяці.

Основні правила догляду за шкірою взимку

Короткий та теплий душ. Хоча довгий гарячий душ здається ідеальним у холодну погоду, він висушує шкіру. Використовуйте теплу, а не гарячу воду, та обмежте час під душем до 5–10 хв. Зволожуйте шкіру одразу після душу. Наносьте зволожувальний крем або лосьйон на ще вологу шкіру — найефективніший спосіб зберегти вологу всередині. Обирайте безароматичні засоби. Парфумовані креми можуть викликати мікророздратування шкіри. Найбезпечніший варіант — креми без запаху чи класичний вазелін. Не переборщуйте з пілінгом. Скраби та агресивне відлущування можуть ще більше висушити шкіру. Достатньо 1–2 рази на тиждень. Догляд за руками. Руки страждають найбільше через носіння рукавичок, миття посуду та контакти з хімічними засобами, які сушать шкіру. Використовуйте креми з диметиконом і завжди одягайте рукавички на морозі та за контакту з водою чи хімічними засобами. Обережно з косметикою та ліками. Засоби проти акне чи антивікові креми можуть сушити шкіру. У зимовий період краще скоротити їхнє використання. Пийте достатньо води. Зневоднення шкіри посилює сухість. Регулярно пийте воду, щоб організм міг підтримувати баланс вологи. Перевіряйте засоби для прання. Пральні порошки з ароматизаторами та барвниками можуть подразнювати шкіру. Вибирайте гіпоалергенні засоби без запаху. Використовуйте зволожувач повітря. Сухе повітря у будинку чи квартирі забирає вологу зі шкіри. Ідеальний варіант — зволожувач у спальні, особливо на ніч, з рівнем вологості 30–50%.

Сухість шкіри взимку — не вирок. Вона легко контролюється за допомогою простих щоденних звичок. Памʼятайте, що профілактика завжди краща за лікування, тож почніть турбуватися про шкіру завчасно і навіть морозні місяці не принесуть дискомфорту.