Як захистити шкіру взимку: прості правила догляду

Холод, вітер і сухе повітря примушують шкіру сохнути, втрачати природне сяйво та ставати чутливою. Як правильно доглядати за собою у холодну пору року розповіло видання RTÉ.

Основна причина сухості — холодне повітря та опалення у приміщенні. Різкі перепади температур зневоднюють шкіру та роблять її тьмяною. Зволожена шкіра має пухкий та осяяний вигляд, який відбиває світло, тому важливо підтримувати баланс вологи.

Секрети захисту шкіри взимку

Сонцезахист навіть у похмуру погоду. Не обманюйте себе хмарками, ультрафіолет все одно шкодить шкірі. Використовуйте SPF щодня, у достатній кількості.

Насичене зволоження. У холодну пору рекомендується багатша, живильна емульсія чи сироватка з гіалуроновою кислотою, яка допомагає притягувати вологу до шкіри та підтримувати її пружність.

Зволоження повітря у кімнаті. Поставте тарілку з водою на батарею — це простий спосіб пом’якшити сухе повітря та зменшити втрату вологи шкірою.

Догляд за губами та руками. Часто саме губи страждають першими, зʼявляються тріщини, сухість і лущення — звичні зимові «супутники». Щоб цього уникнути наносьте бальзам або вазелін на ніч, уникайте звички облизувати губи, але якщо тріщини глибокі, зверніться до лікаря, іноді потрібен спеціальний крем.

Зміна догляду взимку

Не обов’язково повністю переробляти косметичний арсенал. Достатньо додати маску чи живильний крем раз на тиждень, звернути увагу на губи та руки перед сном і підтримувати щоденний SPF.

Шкіра не потребує революційного догляду, просто трохи більше уваги та правильних продуктів.

Часті помилки

Існує міф, що часте використання бальзаму робить губи сухішими. Насправді це не так, ми просто більше помічаємо різницю, коли губи стають трохи сухішими. Тож не бійтеся користуватися бальзамом, він працює.

Зволожуйте шкіру обличчя та тіла багатими кремами, використовуйте щодня SPF, додайте сироватку з гіалуроновою кислотою для додаткового зволоження, підтримуйте оптимальну вологість у кімнаті та не забувайте про губи та руки — маленькі «сезонні жертви» сухості. З правильним доглядом ваша шкіра буде сяяти навіть у найхолодніші зимові дні. А трохи уваги до дрібниць подарує комфорт, впевненість і відчуття здоров’я від голови до п’ят.