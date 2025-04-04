Як зберегти зволоженість губ: корисні поради

Як зберегти зволоженість губ / © Associated Press

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Губи стають сухими, лущаться, тріскаються, іноді навіть болять. Тож як зберегти їхню природну вологість і м’якість, розповіло видання Real Simple.

На відміну від шкіри на інших ділянках тіла, губи практично не мають сальних залоз, які відповідають за природне зволоження. Вони також не мають захисного рогового шару, як решта обличчя, а тому швидше втрачають вологу. Губи особливо вразливі до зовнішніх чинників — сонця, вітру, морозу чи спеки. Оскільки бар’єрів менше, а навантаження більше, потреба у додатковому захисті зростає.

Перші ознаки зневоднення губ

Коли губи вже болять, тріскаються та обвітрюються — ситуація очевидна. Та важливо навчитися помічати перші сигнали сухості:

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дрібні зморшки на поверхні;

лущення чи шершавість;

стягнутість;

втрата природного кольору;

поява тріщин у куточках губ;

чутливість до гострого чи солоного;

тьмяний, «вицвілий» вигляд.

Що робити, щоб губи залишалися м’якими й зволоженими

Відучіть себе облизувати губи

Облизування — автоматична реакція на сухість. Та слина лише погіршує ситуацію. Вона швидко випаровується, а ферменти в її складі подразнюють ніжну шкіру, провокують ще більше висушення.

Уникайте агресивних інгредієнтів

Звертайте увагу на склад бальзамів і блисків. Потенційно подразливими є:

ароматизатори та барвники;

ментол;

камфора;

евкаліпт;

бджолиний віск (може спричинити алергію).

Ці компоненти часто присутні у популярних засобах, але лише поглиблюють сухість або викликають контактний дерматит.

Використовуйте бальзам із SPF

Так само як шкіра обличчя потребує захисту від ультрафіолету, губи — теж. Надмірне сонце викликає не лише сухість, а й прискорене старіння та ризик раку шкіри. Бальзам з SPF 30 і вище — необхідний у теплу пору року.

Поєднуйте зволоження та оклюзію

Найкращий ефект дає подвійний догляд:

зволожувальні компоненти — гіалуронова кислота, гліцерин, алое, пантенол;

оклюзивні речовини — вазелін, ланолін, рослинні олії, які «замикають» вологу всередині.

Регулярно оновлюйте засіб

Один раз зранку — не рахується. Фахівці радять поновлювати бальзам кожні 2 години, особливо після їжі, пиття, поцілунків або сну. Це дуже важливо це для тих, хто часто облизує губи.

Проводьте глибоке живлення 1–2 рази на тиждень

Якщо губи часто сухі чи ви користуєтеся матовими помадами, додайте до свого догляду інтенсивні маски чи нічні бальзами з жирними кислотами, керамідами та антиоксидантами. Це допоможе відновити ліпідний бар’єр.

Поради

Пийте достатньо води. Зневоднення організму миттєво відображається на губах.

Зволожуйте повітря у кімнаті. Особливо взимку, коли батареї сушать усе довкола.

Не здирайте лусочки. Це провокує появу мікротріщин і запалення.

Використовуйте ніжний пілінг 1 раз на тиждень — наприклад, з медом і цукром.

М’які та зволожені губи — це не випадковість, а результат регулярного догляду. Не чекайте, поки ситуація стане критичною. Правильні звички, якісні засоби та трохи турботи — ось формула здорових і спокусливих губ.