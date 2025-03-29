Як зберегти зволоженість губ, навіть якщо вони потріскані: дієві поради

Як зберегти зволоженість губ / © Credits

Реклама

Губи особливо вразливі до висихання та тріщин, оскільки вони не мають такого самого захисного шару кератину, як інші ділянки шкіри. Крім того, на губах відсутні сальні залози, які природним чином виробляють жир. Це робить їх схильними до зневоднення та впливу навколишнього середовища, про це розповіло видання Real Simple. Вітер, холод, спека, сонячні промені та навіть сухе повітря у приміщеннях можуть швидко погіршити стан ваших губ.

Крім того, деякі люди мають схильність до алергічних реакцій на певні компоненти у бальзамах і це лише погіршує проблему. Надмірне використання таких засобів або їхнє нанесення у відповідь на сухість може спричинити ще більшу залежність.

Ознаки пересихання

Деякі симптоми сухості губ можуть бути очевидними, а деякі — не дуже. Ось на що варто звернути увагу:

Реклама

Зморшки на поверхні губ

Лущення шкіри

Розтріскування куточків губ

Відчуття стягнутості

Тонка, папероподібна текстура шкіри

Потемніння кольору губ

Чутливість до солоної чи гострої їжі

Тьмяний вигляд без природного блиску

Якщо ці симптоми стали звичними, час переглянути власні звички по догляду за губами.

Поради для підтримки зволоженості губ

Не облизуйте губи

Багато людей намагаються зволожити губи та облизують їх, проте цей метод дає зворотний ефект. Слина швидко випаровується, забирає з собою залишки природної вологи. До того ж ферменти у слині можуть пошкоджувати ніжну шкіру, спричиняти ще більше подразнення та розтріскування.

Уникайте подразливих інгредієнтів

Перегляньте склад ваших засобів для догляду за губами. Краще уникати таких компонентів:

Ароматизатори

Ментол

Камфора

Евкаліптова олія

Бджолиний віск (у деяких людей може викликати алергію)

Замість цього шукайте продукти з натуральними заспокійливими інгредієнтами, такими як масло ши, кокосова олія, ланолін, гіалуронова кислота чи вітамін Е.

Використовуйте бальзам для губ із SPF

Губи, як і інші ділянки шкіри, потребують захисту від сонця. Надмірне перебування на сонці може спричинити сухість, пігментацію та навіть рак шкіри. Вибирайте бальзами для губ із SPF не менше 15, а влітку — 30 і вище.

Зволожуйте зсередини

Губи можуть сигналізувати про нестачу води в організмі. Намагайтеся пити достатньо рідини протягом дня та вживати продукти, багаті на воду, такі як огірки, кавуни, цитрусові.

Використовуйте правильні зволожувальні засоби

Найкраще працює гібридний підхід: спочатку наносьте засіб на водній основі (наприклад, гіалуронову кислоту чи алое), а потім закривайте все оклюзійним шаром (вазеліном, маслом ши чи бджолиним воском). Це допоможе утримати вологу.

Повторне нанесення кожні дві години

Якщо ви регулярно користуєтесь бальзамом, не забувайте повторювати нанесення кожні дві години, особливо після їди, пиття чи поцілунків. Це допоможе підтримувати захист і зволоженість.

Використовуйте нічну маску для губ

Якщо ваші губи особливо сухі, варто застосовувати інтенсивний догляд. Нічні маски для губ, які містять керамідні комплекси, олії чи мед, можуть забезпечити глибоке живлення та відновлення.

Контролюйте рівень вологості у приміщенні

Взимку чи у період активного опалення вологість у приміщеннях падає, це впливає на шкіру губ. Зволожувач повітря допоможе підтримувати достатній рівень вологи, це позитивно позначиться не лише на губах, а й на всій шкірі.

Не відривайте суху шкіру

Якщо губи починають лущитися, не віддирайте суху шкіру — це може призвести до кровотечі та утворення тріщин. Краще використовуйте м’який скраб для губ на основі цукру та меду чи ніжний пілінг раз на тиждень.

Догляд за губами вимагає комплексного підходу. Правильний вибір засобів, відмова від шкідливих звичок і зволоження зсередини допоможуть зберегти губи м’якими та доглянутими. Дотримуючись цих порад, ви зможете не тільки запобігти сухості, а й підтримувати природну красу ваших губ у будь-яку пору року.