Як зробити домашню пінну ванну із простими інгредієнтами: рецепти для догляду за шкірою / © Credits

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У своїй статті видання Real Simple розповіло, як зробити піну для ванни з простих і натуральних інгредієнтів, які вже є у вас вдома, а також поділилося порадами з догляду за шкірою та ароматерапії.

Комерційні засоби для ванни часто містять SLS (лаурилсульфат натрію) — компонент, який відповідає за рясну піну, але може викликати подразнення шкіри, алергічні реакції та навіть дерматит, особливо у теплій воді, яка відкриває пори. Крім того, існує думка, що він може накопичуватись в організмі.

Переваги домашньої піни

Натуральність — тільки інгредієнти, яким ви довіряєте

Зволоження — мед, рослинні олії, молоко та інші компоненти корисні для шкіри

Індивідуальний аромат — оберіть ефірну олію під свій настрій

Економія — не треба витрачати гроші на брендові засоби

Базові інгредієнти для створення піни

Ось список основних компонентів, які можна комбінувати:

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Кастильське мило — натуральна мильна основа

Мед — природний зволожувач

Англійська сіль (сіль Епсома) — зменшує м’язову напругу

Кокосова, мигдалева або оливкова олія — пом’якшують шкіру та захищають

Ефірні олії (лаванда, ромашка, апельсин) — ароматерапія, релакс, антисептична дія

Яєчний білок — допомагає утворювати більш стійку піну

Рецепти домашньої піни для ванни

Класична зволожувальна піна

Склад:

Рідке кастильське мило 1 склянка

Кокосова олія 1 ст. л

Англійська соль 1 ч. л

Ефірна олія (на вибір) 3 краплі

Тепла вода 1 склянка

Як використовувати: змішайте інгредієнти та влийте під струмінь води під час наповнення ванни.

Ванільно-медова ванна

Склад:

Мед ½ склянки

Рідке мило ½ склянки

Мигдалева чи оливкова олія 1 склянка

ванільний екстракт 1 ст. л

Порада: після змішування добре струсіть та зберігайте у скляній банці. Використовуйте приблизно ¼ суміші на одну ванну.

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Піна з яєчним білком і медом

Склад:

Рідке мило ½ склянки

Мед або цукор 1 ст. л

Яєчний білок 1 шт.

Цей рецепт створює легку, але стійку піну — ідеально для вечірнього розслаблення.

Лавандова терапія

Склад:

Кастильське мило ⅛ склянки

Кокосова олія 1 ст. л

Ефірна олія лаванди 2-3 краплі

Релаксовий ефект лаванди чудово підходить для зняття напруги після стресового дня.

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Піна з чорною морською сіллю

Склад:

Рівні частини кастильського мила та води

Чорна морська сіль 2-3 ст. л

Ця ванна не тільки зволожує, але й має м’який детокс-ефект завдяки мінералам морської солі.

Як покращити ванну

Додайте молоко. Кокосове, козяче чи навіть сухе молоко додає кремовості, зволожує та пом’якшує шкіру.

Використовуйте трави. Імбир, м’ята, цедра цитрусових, шавлія чи розмарин — все це можна додати у ванну (краще у марлевому мішечку).

Не забувайте про гігієну. Почистіть ванну до і після процедури, щоб уникнути слизьких залишків олій.

Будьте обережні з ефірними оліями. Не використовуйте більше кількох крапель і уникайте їхнього використання, якщо маєте чутливу шкіру або алергії.

Чому піни не так багато, як у магазинних засобах

Домашні рецепти без синтетичних ПАР не створюють такої великої кількості піни, як комерційні продукти. Але вони безпечніші та м’якші для шкіри. Якщо ви хочете більше бульбашок — додайте яєчний білок або трохи цукру, це допоможе стабілізувати піну.

Чого уникати

Пелюстки квітів: хоч і красиво, але засмічують ванну та не несуть користі.

Синтетичні ароматизатори: можуть викликати алергію.

Гаряча вода та агресивні компоненти: комбінація, яка подразнює шкіру.

Домашня піна для ванни — це більше, ніж просто засіб для купання. Це акт турботи про себе, ритуал відновлення та жіноча сила у найкращому її прояві.

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