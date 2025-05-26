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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Косметологія
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
3 хв

Як зробити домашній скраб для тіла: топ-4 натуральних рецептів

Немає нічого приємнішого за скраб для тіла, який оновлює шкіру та надає їй сяйва. Але ми всі знаємо, як непросто знайти час і бюджет на регулярні візити до спа-салонів. Отже, чому б не влаштувати собі маленьке свято прямо у ванній.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як зробити домашній скраб для тіла: топ-4 натуральних рецепти

Як зробити домашній скраб для тіла: топ-4 натуральних рецепти / © Credits

Домашні скраби для тіла — це не тільки бюджетна альтернатива, але й чудовий спосіб доглядати за собою без використання хімії. Ви точно знаєте, що наносите на свою шкіру та можете підібрати складники, які відповідають саме вашим потребам — від зволоження до боротьби з сухістю чи втратою тонусу.

Видання Real Simple розповіло про 4 перевірені рецепти домашніх скрабів, які можна легко зробити з натуральних інгредієнтів. Бонус: більшість із них вже є у вас на кухні.

Кавовий скраб для тонусу та свіжості

Ідеально підходить для: покращення кровообігу, боротьби з целюлітом, енергії шкіри.

Тип шкіри: нормальна, жирна, втомлена.

Кава — не лише улюблений напій для бадьорості, а й потужний натуральний ексфоліант. Вона стимулює мікроциркуляцію, допомагає зменшити набряки та підтягує шкіру.

Рецепт:

  • Мелена кава (або змелені зерна) ½ склянки

  • Кокосова олія (розтоплена) ½ склянки

  • Ефірна олія апельсина чи м’яти 3–5 крапель

Як зробити: змішайте інгредієнти до однорідної маси. Наносьте скраб на вологу шкіру, масажуйте 2–3 хв круговими рухами, змийте теплою водою.

Порада: використовуйте 1–2 рази на тиждень. Не наносьте на обличчя — занадто грубий.

Скраб із коричневого цукру для м’якості та зволоження

Ідеально підходить для: ніжного відлущення, зволоження та догляду у холодну пору року.

Тип шкіри: суха, чутлива.

Цукрові скраби — найкращі друзі шкіри, яка потребує делікатного догляду. Коричневий цукор містить патоку, яка зволожує та живить.

Рецепт:

  • Кокосова олія (розм’якшена) 1 склянка

  • Коричневий цукор ½ склянки

  • Олія вітаміну Е 1 ч. л

  • Ефірна олія лаванди чи ванілі ½ ч. л

Як зробити: ретельно змішайте всі інгредієнти. Наносьте на тіло після душу, масажуйте, змийте.

Порада: зберігайте у герметичній баночці. Використовуйте до 2 разів на тиждень.

Скраб із морінги та евкаліпта для глибокого очищення

Ідеально підходить для: очищення, тонізації та ароматерапії.

Тип шкіри: жирна, комбінована.

Морінга — суперфуд не лише на кухні, а й у ванній. Її антиоксидантні властивості допомагають покращити стан шкіри, а евкаліпт освіжає та очищає пори.

Рецепт:

  • Коричневий цукор ½ склянки

  • Порошок листя морінги 1 ч. л

  • Олія насіння морінги 3–4 ст. л

  • Ефірна олія евкаліпта 5–10 крапель

Як зробити: змішайте сухі інгредієнти, потім повільно додайте олію, перемішуйте. Зберігайте у скляній баночці. Використовуйте після душу чи ванни, на розпарену шкіру.

Трав’яний скраб із бентонітовою глиною для чутливої та проблемної шкіри

Ідеально підходить для: заспокоєння подразнень, очищення, зняття запалень.

Тип шкіри: чутлива, проблемна, схильна до акне.

Бентонітова глина відома своїми детокс властивостями: вона вбирає токсини, очищає пори та заспокоює шкіру. У поєднанні з травами — це ідеальна формула для домашнього очищення.

Рецепт:

  • Дрібно змелений овес ¾ склянки

  • Бентонітова глина ½ склянки

  • Сушені бутони лаванди (подрібнені) ¼ склянки

  • Сушена календула (подрібнена) ½ склянки

  • Мелене лляне насіння 1 ст. л

Як зробити: змішайте всі сухі інгредієнти. Для використання — змішайте 1–1,5 ч. л суміші з 1 ч. л теплої води чи олії жожоба (для сухої шкіри). Наносьте на вологу шкіру, масажуйте, змийте.

Порада: не використовуйте металевий посуд — глина втрачає частину своїх властивостей за контакту з металом.

Часті запитання

Що краще для скрабу — сіль чи цукор?

  • Сіль — має більші, абразивніші кристали. Ідеально для ніг або ліктів, але може бути занадто жорсткою для чутливої шкіри.

  • Цукор — м’якший та краще підходить для частого використання. Коричневий цукор — найніжніший та добре зволожує.

Який цукор обрати?

  • Гранульований білий цукор — для глибшого пілінгу.

  • Коричневий цукор — для чутливої та сухої шкіри.

  • Тростинний чи кокосовий цукор — мають природні мінерали та ніжніший ефект.

Навіть 10 хв на домашній догляд можуть перетворитися на ритуал турботи та відновлення. Не забувайте, шкіра — це найбільший орган тіла, тож вона заслуговує на увагу. І іноді найкращі інгредієнти — не к дорогих баночках, а у вашій кухонній шафці.

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