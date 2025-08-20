Як зробити, щоб парфуми довше трималися: корисні поради

Парфуми / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло, що справа не лише у самих парфумах, а й у тому, як і коли ви їх наносите. Усі парфуми мають різний вміст ароматичних олій, а від цього напряму залежить стійкість.

Екстракт — 20–30%

Парфуми — 15–25%

Парфумована вода — 8–15%

Туалетна вода — 4–8%

Одеколон — 2–4%

Креми та лосьйони з ароматом — 3–4%

Чим вища концентрація, тим довше аромат залишається на шкірі. Якщо вам подобаються легкі туалетні води, доведеться освіжати аромат частіше.

Секрети нанесення аромату

Наносьте парфуми після душу. Після теплої ванни чи душу шкіра «відкрита» для аромату, пори розкриті, а волога допомагає утримати запах. Але тут є важливий нюанс: не розпорошуйте парфуми на мокру шкіру, адже вони швидко зітруться рушником. Спершу висушіть тіло, а тоді наносьте аромат.

Зволожуйте шкіру. Сухій шкірі важче «тримати» запах. Тому перед тим як користуватися парфумами, нанесіть зволожувальний крем або олію, краще без запаху. На зволоженій шкірі аромат «звучить» глибше та довше.

Використовуйте пульсові точки. Справжня магія відбувається там, де кров циркулює найактивніше: зап’ястя, шия та за вухами, ліктьові згини, колінні згини. Тепло тіла допомагає аромату розкриватися протягом дня.

Розпорошуйте на шкіру, а не на одяг. Парфуми створені для контакту з натуральними оліями вашої шкіри. На тканині вони тримаються гірше та можуть змінювати запах.

Додайте аромат волоссю. Невелика хмаринка на волосся і ви відчуватимете улюблений запах довше. Проте не зловживайте, алкоголь у складі може сушити волосся.

Не тріть зап’ястя одне об одне. Багато хто після нанесення парфумів інстинктивно розтирає зап’ястя. Але так ви руйнуєте верхні ноти аромату. Правильний варіант, просто дати йому природно висохнути.

Стежте за «терміном життя» парфумів. У середньому парфуми зберігають свої властивості від 2 до 10 років. Якщо аромат змінив колір, став каламутним або має неприємний запах, час із ним попрощатися.

Правильне збереження . Ванна кімната — найгірше місце для парфумів. Волога та світло руйнують формулу. Найкраще — темне прохолодне місце, наприклад, шафа чи навіть холодильник для колекціонерів.

Використовуйте продукти з тієї ж лінії. Гель для душу, лосьйон або крем із тим самим ароматом допоможуть підсилити та подовжити його звучання.

Не переливайте у «красиві флакончики». Оригінальна тара не лише гарна, а й захищає аромат від повітря. Переливання призводить до швидшого псування парфумів.

Уникайте струшування флакона. Чим більше кисню потрапляє у флакон, тим швидше руйнується аромат. Тож просто відкрили, розпорошили, закрили.

Щоб аромат залишався з вами весь день, потрібні не магічні трюки, а кілька простих правил і тоді ваші улюблені парфуми не зникнуть уже за кілька годин, а стануть справжньою візитівкою вашого стилю.