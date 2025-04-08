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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Косметологія
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
3 хв

Як зробити так, щоб вії росли швидше: 7 порад від дерматолога

Довгі та густі вії — це не лише про красу. Це ще й про доглянутість, впевненість і ту саму чарівну жіночність, яка відчувається вже з першого погляду.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як зробити так, щоб вії росли швидше

Як зробити так, щоб вії росли швидше / © Credits

Однак що робити, коли вії втратили свою силу через часте нарощування, агресивний макіяж або просто з віком стали тоншими й рідшими, розповіло видання Real Simple, і відповідь — у комплексному догляді та терплячому ставленні до свого тіла.

Очищення — перший крок до росту

Гігієна вій — це не примха, а необхідність. Вії, як і волосся на голові, вбирають у себе пил, шкірний жир і залишки косметики. Якщо ви засинаєте з тушшю — ризикуєте спровокувати ламкість і втрату волосків. Очищуйте вії щовечора м’яким засобом, без спиртів і агресивних компонентів. Це не лише подовжить життя вій, а й підготує їх до подальшого догляду.

Розчісування — не лише для волосся на голові

Щоденне розчісування вій спеціальною щіточкою (можна використовувати чисту паличку від старої туші) допомагає не лише розплутати волоски, а й стимулює кровообіг у фолікулах. Це, своєю чергою, активізує ріст. Обережні рухи від коріння до кінчиків — щоденний ритуал, який займе лише хвилину, але дасть помітний ефект уже за кілька тижнів.

Сироватки та кондиціонери — інвестиція у красу

Ринок пропонує безліч засобів для догляду за віями: кондиціонери, які зміцнюють волоски, та сироватки, які стимулюють ріст. Кондиціонери, збагачені рициновою олією, вітаміном Е, пантенолом, пептидами та рослинними екстрактами, допомагають зволожити вії та захистити їх від ламкості.

Харчування — все починається зсередини

Без поживних речовин жодні сироватки не спрацюють. Вії, як і будь-яке інше волосся, потребують білка, вітамінів групи B (особливо біотину), вітаміну С, цинку та Омега-3 жирних кислот. Включіть до свого раціону:

  • авокадо, лосось, волоські горіхи, насіння льону та чіа;

  • зелень (особливо шпинат, броколі);

  • яйця, печінку, зернові та бобові.

  • За потреби можна додати до раціону колаген або біотинові добавки, але лише після консультації з лікарем.

Не поспішайте: зростання вій — це не марафон

Природний цикл зростання вій триває від 6 до 12 тижнів. У цей час волоски проходять три фази:

  • анаген (активне зростання),

  • катаген (перехідна фаза),

  • телоген (фаза спокою та випадіння).

Тож не варто очікувати миттєвого результату. Дайте час вашому організму та дотримуйтесь режиму догляду — результати обов’язково з’являться.

Будьте обережними з макіяжем

Використовуйте тільки якісну туш і уникайте водостійкої формули для щоденного використання — вона важко змивається і часто спричиняє втрату вій. Завжди ретельно, але делікатно знімайте макіяж. І головне — не користуйтеся чужою косметикою та не залишайте туш на ніч.

Проконсультуйтеся з фахівцем, якщо є тривожні симптоми

Раптове чи надмірне випадіння вій може сигналізувати про гормональні порушення, аутоімунні захворювання чи реакцію на певні медикаменти. Якщо ви помітили значне витончення, свербіж чи подразнення — не зволікайте з візитом до дерматолога.

Погляд, який говорить більше, ніж слова

Пишні здорові вії — це не привілей одиниць, а результат дбайливого догляду та любові до себе. І хоч чарівну паличку ще не винайшли, регулярні процедури, правильне харчування та терпіння творять справжні дива. Тож нехай ваш погляд завжди буде вашим найсильнішим аргументом.

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