ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Косметологія
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
3 хв

Який догляд за шкірою потрібен у 20, 30, 40, 50 років і старше

Шкіра — це наш щоденний щит і найчутливіше дзеркало віку. Вона реагує на гормони, стрес, сонце, дієту та навіть наш настрій. З роками змінюються не лише її потреби, а й підхід до догляду. Те, що чудово працювало у 22, може зовсім не діяти у 35 років.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Який догляд за шкірою потрібен у 20, 30, 40, 50 років і старше

Який догляд за шкірою потрібен у 20, 30, 40, 50 років і старше / © www.credits

Красива шкіра — це не про вік, а про системність. Головне — слухати свої потреби та не боятися змінювати догляд разом із життям. Видання Real Simple розповіло, як змінюється шкіра з десятиліття у десятиліття та що допоможе зберегти її здоровою, пружною та осяяною.

20 років: час закласти фундамент

У двадцять років здається, що шкіра — вічно молода. Проте саме зараз починається накопичення перших «боргів» перед сонцем, безсонням і стресом. Головне завдання у 20 років — побудувати звичку доглядати за шкірою.

Що потрібно:

  • SPF щодня. І не той, що у тональному кремі. Обирайте окремий сонцезахисний засіб з SPF 30+, навіть у похмурі дні чи коли сидите перед ноутбуком.

  • М’яке очищення та легке зволоження. Без агресивних засобів.

  • Перші активи. У 20 років можна починати з легких AHA/BHA кислот або ретинолу низької концентрації, вони вирівнюють тон і запобігають тьмяності.

Порада: навіть якщо у вас немає прищів, щоденне очищення та нічний крем — обовʼязкові. Це ваша інвестиція у майбутню еластичність.

30 років: перші зморшки та новий рівень турботи

У 30 років ми часто вперше бачимо «дзвіночки часу» — тонкі лінії, тьмяність, легке провисання щік. Організм починає виробляти менше колагену, а наслідки засмаги з юності стають помітнішими.

Що потрібно:

  • Антиоксиданти зранку. Вітамін С — ваш найкращий друг у боротьбі з пігментацією та тьмяністю.

  • Ретинол. Для вечірнього догляду — стимулює відновлення клітин.

  • Крем для очей. Саме зараз з’являються перші «гусячі лапки».

  • Професійні процедури. Лазер IPL, пілінги, мікронідлінг або радіочастотні методики допомагають зберегти тонус шкіри.

У 30 років догляд має бути не просто базовим — це вже стратегія підтримки.

40 років: втрата пружності та боротьба з сухістю

Після сорока років шкіра втрачає об’єм і еластичність, контури обличчя стають м’якшими, з’являється пігментація. Саме час звернути увагу на глибоке зволоження та відновлення бар’єра.

Що потрібно:

  • Два типи очищення. М’який лосьйон для ранку та легкий ексфоліант увечері.

  • Гіалуронова кислота і цераміди. Для насичення вологою та відновлення шкірного бар’єра.

  • Нічний крем з ліпідами. Він допоможе боротися з відчуттям стягнутості.

  • Внутрішні процедури. Лазери, філери, пілінги, але у поєднанні зі здоровими звичками: сном, водою та SPF.

Лайфгак: наносьте сироватку з гіалуронкою на вологу шкіру, так вона працює ефективніше.

50 років: гормональні зміни та нова реальність

Після менопаузи рівень естрогену знижується, а шкіра стає тоншою, сухішою та менш еластичною. Може з’явитися акне чи гіперпігментація. Але гарна новина — дбайливий догляд справді творить дива.

Що потрібно:

  • М’яке, кремове очищення. Без сульфатів і спирту.

  • Багаті креми з гліцерином, оліями, церамідами. Для відновлення ліпідного шару.

  • Фокус на комфорт. Менше агресивних засобів, більше зволоження.

  • Професійні методи: PRP-терапія, лазери, мікронідлінг — для стимуляції колагену.

У 50 років життя лише починається. Не намагайся мати вигляд як у 20 років, просто підкресліть свої найкращі риси.

60 років і далі: ніжність і підтримка

У 60 років шкіра стає сухішою, тоншою та чутливішою. Але навіть зараз не пізно почати турбуватися про неї та отримати видимі результати.

Що потрібно:

  • Найпростіший догляд: м’яке очищення, зволоження, SPF.

  • Процедури 1–2 рази на рік. Наприклад, лазер або легкий пілінг для підтримки тонусу.

  • Регулярність замість складності. Менше — краще.

Навіть у 70 років можна почати — шкіра пам’ятає турботу.

Сонце, сон, стрес, гормони — усе це впливає на нас, але любов до себе завжди має працювати на повну. SPF, вода, крем і трішки турботи — найкраща формула краси у будь-якому віці.

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie