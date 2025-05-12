Яловичий жир для шкіри: безглуздий TikTok тренд або справді ефективний засіб догляду / © Credits

Реклама

Сертифікована дерматологиня Dr. Geeta Yadav розповіла, чи справді яловичий жир — це нове диво у косметології чи просто безглузда, а можливо й шкідлива ідея з інтернету.

Яловичий жир — це витоплений жир великої рогатої худоби, очищений та підготовлений для кулінарного чи косметичного використання. Він багатий на насичені та ненасичені жирні кислоти, зокрема:

Олеїнову

Пальмітинову

Стеаринову

Лінолеву

Ці компоненти допомагають зміцнити природний захисний бар’єр шкіри, зменшити втрату вологи та сприяють її регенерації.

Реклама

Яловичий жир як зволожувач

Dr. Geeta Yadav стверджує, що яловичий жир справді має корисні властивості. Він насичений жирними кислотами, які допомагають зволожувати шкіру, зменшувати запалення та відновлювати пошкоджений шкірний бар’єр. Емульсії з яловичим жиром та олією волоського горіха можуть допомогти людям із дерматитом і псоріазом, зменшити сухість та подразнення.

Можливі переваги яловичого жиру

Глибоке зволоження. Жирні кислоти формують захисний шар, який «запечатує» вологу та зменшує її втрату.

Відновлення шкіри. Омега-кислоти, присутні у складі, підтримують еластичність і тонус шкіри.

Потенційна допомога за умови шкірних захворювань. Деякі люди з екземою, псоріазом або сухістю шкіри повідомляють про помітне полегшення симптомів після використання яловичого жиру.

Недоліки та ризики

Може бути комедогенним. Яловичий жир може закупорювати пори, особливо у людей зі схильністю до акне. Комедогенність — здатність інгредієнта спричиняти появу вугрів — ще недостатньо досліджена для яловичого жиру, тому ризик існує.

Не замінить ретинол . Попри популярну думку, яловичий жир не є джерелом активного вітаміну А у формі, придатній для боротьби зі старінням або акне. Він не має тієї ж біоактивності, що ретинол, і не може стимулювати оновлення клітин або вироблення колагену.

Можливе подразнення. У високих концентраціях може виникати подразнення чи підвищена чутливість до сонця.

Аромат. Має специфічний «м’ясний» запах, який може бути неприємним для багатьох.

На сьогодні немає масштабних клінічних досліджень, які підтверджували б довготривалий ефект від нанесення яловичого жиру на шкіру. Більшість доказів — це анекдотичні історії з соціальних мереж або дослідження з дуже обмеженою вибіркою.

Чим можна замінити

Якщо ви шукаєте зволоження:

Сквалан (некомедогенний, легкий)

Олія насіння соняшнику (багата на лінолеву кислоту)

Олія ши (для дуже сухої шкіри)

Якщо хочете боротися з акне чи зморшками:

Реклама

Ретинол або ретиноїди (клінічно підтверджені)

Ніацинамід

Азелаїнова кислота

Яловичий жир може бути корисним зволожувальним засобом для деяких типів шкіри, особливо якщо ви шукаєте натуральний, мінімалістичний догляд. Але використовувати його як альтернативу клінічно підтвердженим активам — недоцільно.

Якщо хочете спробувати яловичий жир, зробіть патч-тест і уникайте використання на жирній чи проблемній шкірі. І обов’язково — не замінюйте ним дерматологічні препарати без консультації зі спеціалістом.