Ідеальне очищення обличчя у 20 та 40 років: поради візажиста

Візажист і автор сторінки mister.makeupartist розповів про метод подвійного очищення, який став золотим стандартом у б’юті світі. Але важливо пам’ятати, що у 20 і 40 років шкіра має різні потреби та підхід до очищення теж відрізняється.

Як працює подвійне очищення

Цей метод прийшов до нас із Кореї та полягає у тому, що шкіра очищається у два етапи:

Олія чи бальзам — розчиняє макіяж, сонцезахисний крем, надлишки себуму та бруд. Пінка чи гель — прибирає залишки олії, пил та інші забруднення, які не розчинилися на першому етапі.

У результаті шкіра не тільки чиста, а й максимально готова до нанесення сироваток і кремів. Регулярне подвійне очищення знижує ризик появи чорних цяток і висипань, а також допомагає підтримувати здоровий мікробіом шкіри.

У 20 років готуйте шкіру до майбутнього

У молодому віці шкіра ще має високий рівень природної регенерації та зволоження. Але саме зараз важливо сформувати звичку ретельно очищати обличчя, щоб запобігти появі передчасних зморшок і висипань.

Використовуйте легкі олійні очищувачі з вітаміном Е, зеленим чаєм чи гіалуроновою кислотою.

Обов’язково емульгуйте олію, додай трохи теплої води, щоб вона перетворилася на ніжне молочко. Це допоможе уникнути забитих пор.

На другому етапі підійде м’яка пінка чи гель без агресивних сульфатів.

Лайфхак: якщо ви часто користуєтеся стійким макіяжем, краще брати гідрофільні олії, вони розчиняють навіть водостійку косметику.

У 40 років бережіть чутливість і пружність

Після 35–40 років шкіра стає тоншою, чутливішою, втрачає еластичність і швидше реагує на агресивні засоби. Тому головне правило — очищати м’яко, але ефективно.

Вибирайте живильні олії з авокадо, мигдалем чи скваланом, вони не лише знімають макіяж, а й доглядають за шкірою.

Уникайте агресивних ПАР: замість сильної піни обирайте кремові чи ензимні очищувачі, які не пересушують.

Додайте до рутини легкий масаж під час вмивання, він стимулює мікроциркуляцію та покращує колір обличчя.

Порада: у зрілому віці не варто обмежуватися лише водою вранці, нічні креми та себум теж потрібно змивати, щоб шкіра краще «дихала».

Поширені помилки в очищенні

Вологі серветки замість умивання — вони лише розмазують макіяж, а не знімають його.

Надмірне тертя — травмує шкіру та провокує купероз.

Неправильне ополіскування — залишки олії без емульгації можуть стати причиною висипань.

Подвійне очищення — це не примха, а інвестиція у здоров’я та красу шкіри. У 20 років воно допомагає боротися з висипаннями та робить шкіру осяяною, а після 40 — зберігає її м’якою, гладенькою та молодшою на вигляд.

Правильний догляд — це ваш найкращий «фільтр» без фотошопу.