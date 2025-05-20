Інʼєкції ботоксу у пахви: навіщо це робити / © Credits

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Ботокс вже давно відомий як золотий стандарт у боротьбі зі зморшками. Але чи знали ви, що він також може стати рятівним колом для тих, хто страждає від надмірного потовиділення, про це розповіло видання Real Simple. З настанням літа проблема мокрих плям під руками, неприємного запаху та постійної потреби змінювати одяг стає надто знайомою для багатьох. І саме тут ботокс приходить на допомогу — не лише як косметичний засіб, а й як медичне рішення.

Що таке гіпергідроз і причини його виникнення

Гіпергідроз — це стан, за якого потові залози працюють надмірно активно, навіть коли тіло не потребує охолодження. Цей стан вражає до 5% населення. Найчастіше підвищене потовиділення проявляється у зоні пахв, долонь, стоп і обличчя.

Як ботокс зменшує потовиділення

Ботокс (ботулотоксин типу A) — це нейромодулятор, який тимчасово блокує нервові сигнали, які активують потові залози. Після ін’єкції у зону пахв нервові закінчення не можуть «віддати команду» залозам виробляти піт. У результаті — піт просто не утворюється в обробленій зоні. Ботокс може зменшити потовиділення на 80–90% у зоні оброблення. Результати видно вже через 2–4 тижні після процедури.

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Чи безпечно це

Так. Ботокс для лікування гіпергідрозу вважається безпечним, якщо процедуру проводить сертифікований лікар або досвідчений медичний фахівець. Найчастіші побічні ефекти — це легке почервоніння, набряк або синці у місцях уколів, які минають протягом кількох днів.

Багато хто вважає, що після блокування потових залоз у пахвах тіло почне пітніти більше в інших місцях. Це не так — вироблення поту в інших зонах не змінюється.

Як проходить процедура

Процедура займає 10–20 хв. Після очищення шкіри лікар робить близько 10–15 уколів тонкою голкою у кожну пахву та формує сітку для рівномірного розподілу препарату. Анестезія зазвичай не потрібна, хоча за бажанням можуть застосувати місцеве знеболення.

Після процедури:

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можна повернутися до звичного ритму життя вже того ж дня;

уникайте тренувань, лазні чи сауни протягом 24–48 годин;

ефект стає помітним через 1–2 тижні та досягає максимуму за 3–4 тижні.

Скільки тримається ефект

У більшості пацієнтів дія ботоксу триває від 4 до 6 місяців. Деякі кажуть про тривалість до року. Тому багато людей роблять процедуру раз на рік — зазвичай навесні, щоб мати спокій протягом усього літа.

Чи є альтернативи ботоксу

Існують інші нейромодулятори, які теж можуть використовуватись для цієї мети, хоча лише ботокс затверджений для лікування гіпергідрозу. Вибір препарату залежить від фахівця та клініки.

Кому підійде ботокс у пахви

Ця процедура рекомендована:

людям із діагностованим гіпергідрозом;

тим, хто не отримує ефекту від антиперспірантів;

тим, хто стикається з соціальним дискомфортом через вологі плями.

Якщо надмірне потовиділення заважає вашому життю, ботокс у пахви — це безпечне, ефективне та відносно швидке рішення. Хоча це не назавжди, багато пацієнтів вважають його справжнім подарунком, який повертає впевненість у собі, особливо влітку.

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Перед процедурою обов’язково проконсультуйтеся з дерматологом або лікарем естетичної медицини, щоб переконатися, що саме цей метод найкраще підходить саме вам.