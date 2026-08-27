Коли «мішки» під очима — зовсім не мішки / © Credits

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Зона під очима — одна з найскладніших ділянок обличчя, тому не дивно, що її зміни часто намагаються виправити універсальними методами. Однак те, що здається звичайними «мішками», може бути фестонами (малярними мішками) — опуклістю, яка розташована нижче, на верхній частині щоки, про це розповіло видання NewBeauty.

Нью-йоркський пластичний хірург Мохтар Асааді, доктор медичних наук, понад 35 років працює саме з цією проблемою та наголошує, що правильна діагностика — перший та найважливіший крок. Нижня повіка закінчується на складці, а фестон починається одразу під нею, пояснює він.

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Не всі «мішки» однакові

Плутанину створює й термін «малярні мішки» — це фактично загальна назва для кількох різних станів, які потребують різного підходу.

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Вроджені малярні валики можуть передаватися генетично та проявлятися ще у молодому віці. Малярний набряк виникає через накопичення рідини та може бути пов’язаний з алергією чи запаленням. А ось малярні фестони зазвичай стають помітнішими з віком, коли шкіра, м’язи та тканини втрачають колишню підтримку.

Існують також ятрогенні малярні мішки — коли після косметичних процедур, зокрема введення філерів або нейротоксинів, набряклість не зменшується, а навпаки, стає помітнішою. Саме тому одна й та сама процедура не може бути універсальним рішенням для всіх.

Важливо не поспішати з лікуванням

За словами Асааді, фестони належать до проблем, які потребують дуже точного розуміння анатомії обличчя. Філер, лазер чи інші популярні процедури не обов’язково дадуть бажаний результат, а в деяких випадках можуть навіть погіршити зовнішній вигляд.

Хірург наголошує, що підхід залежить від конкретної анатомії пацієнта, бо лікар має оцінити стан шкіри, м’язів і жирової тканини. У деяких випадках корекцію фестонів поєднують з іншими процедурами для омолодження обличчя. При цьому відновлення після операції, за словами спеціаліста, іноді може бути швидшим, ніж очікують пацієнти, тож до роботи можна повернутися вже за кілька днів.

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Для самого Асааді ця робота — не лише про естетику. До нього часто звертаються люди, які роками намагалися позбутися проблеми за допомогою різних процедур і залишилися розчарованими. Правильно встановлений діагноз і розумна тактика, на його думку, здатні суттєво змінити не лише зовнішність, а й самовідчуття людини.

Фестони — хороший приклад того, чому не варто самостійно визначати причину набряклості під очима та одразу повторювати популярні б’юті-процедури. Те, що має вигляд звичайного «мішка», може мати зовсім іншу природу та потребувати іншого лікування.

Тож перше правило просте: спочатку точний діагноз, а вже потім — процедура. Особливо коли йдеться про таку делікатну зону, як нижня третина очей та верхня частина щік.

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