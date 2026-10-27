Коли починати антивіковий догляд за шкірою: що варто використовувати у 20, 30, 40 і 50 років

Коли починати антивіковий догляд за шкірою / © Credits

Реклама

Антивіковий догляд давно перестав бути темою виключно для жінок після 40 років. Сьогодні бʼюті-індустрія пропонує засоби для профілактики вікових змін навіть молодим людям. Однак є нюанс, починати догляд завчасно — не означає наносити на обличчя всі активні компоненти, які трапляються у стрічці соцмереж, про це розповіло видання Good Housekeeping.

Шкіра у 20 має інші потреби, ніж у 50 чи 70 років і якщо у молодості головне завдання — захист від сонця та підтримка здорового шкірного бар’єра, то згодом дедалі важливішими стають зволоження, робота з пігментацією та підтримка пружності.

Реклама

Універсального віку, коли потрібно починати антивіковий догляд, не існує. Значення мають генетика, тип шкіри, спосіб життя, вплив ультрафіолету та конкретні потреби. Тож замість того, щоб панікувати через першу мімічну зморшку, варто розібратися, які засоби справді потрібні саме вам.

Реклама

Шкіра з віком змінюється

Колаген та еластин — білки, які допомагають шкірі зберігати пружність і здатність відновлювати форму. З віком їхня кількість і якість поступово змінюються. Приблизно із середини 20 років вироблення колагену починає знижуватися, хоча швидкість цього процесу індивідуальна.

Поступово можуть ставати помітнішими дрібні зморшки, нерівний тон, пігментні плями, сухість і зміни текстури. На вигляд шкіри впливають також гормональні коливання, куріння, нестача сну, харчування та накопичений вплив сонячного випромінювання. Саме тому сучасний підхід до антивікових засобів — це не спроба повернути час назад, а довгострокова турбота про здоров’я шкіри.

І найважливіше, не кожна зморшка потребує корекції. Мета догляду — підтримувати шкіру здоровою та захищеною, а не домагатися нереалістичної гладкості.

20 років

У цьому віці шкіра часто має достатньо природної пружності, тому складна багатоступенева рутина зазвичай не потрібна. Натомість саме зараз варто сформувати звички, які допоможуть зберегти її здоров’я у майбутньому.

Реклама

На що звернути увагу:

Сонцезахисний крем SPF 30–50. Щоденний захист від ультрафіолету допомагає зменшити ризик фотостаріння та пігментації.

Вітамін C. Антиоксидант, який може допомогти зробити тон шкіри рівнішим і захистити її від оксидативного стресу.

Ніацинамід. Може підтримувати шкірний бар’єр і допомагати працювати з нерівним тоном.

Ретиноїди — за потреби. Їх можна розглядати, зокрема, за наявності акне чи певних ознак фотостаріння, але важливо враховувати чутливість шкіри та правильно вводити засіб у догляд.

Якщо шкіра не має особливих проблем, очищення, зволоження та сонцезахисного крему може бути цілком достатньо. Головне правило десятиліття — не перевантажувати шкіру активними формулами лише тому, що вони популярні у TikTok.

30 років

У 30 років у деяких людей стають помітнішими дрібні зморшки, сліди сонячного впливу та нерівномірна пігментація. Проте це не означає, що зміни обов’язково з’являться саме у цьому віці.

Якщо базовий догляд уже налагоджений, можна розглянути додавання антиоксидантної сироватки та ретиноїду — похідного вітаміну А, який допомагає працювати з текстурою шкіри, акне та ознаками фотостаріння.

Реклама

Вводити ретиноїди треба поступово, починати з невеликої частоти використання, стежити за реакцією шкіри та доповнювати догляд зволожувальним кремом. Якщо з’являються виражене подразнення, печіння чи лущення, частоту використання слід зменшити та за потреби проконсультуватися з дерматологом. І, звісно, SPF залишається обов’язковим щоденним кроком.

40 років

У цьому віці накопичений вплив ультрафіолету може проявлятися виразніше, наприклад, пігментними плямами, нерівною текстурою та втратою пружності. Утім, багато залежить від спадковості, гормонального фону та попередніх звичок догляду. До базових засобів можна додати компоненти, спрямовані на підтримку зволоження та покращення текстури шкіри.

Що може стати у пригоді:

антиоксидантна сироватка, наприклад із вітаміном C

ретиноїд, якщо шкіра добре його переносить

пептиди у складі зволожувального крему

м’які відлущувальні засоби з кислотами, якщо вони потрібні для роботи з нерівною текстурою

крем із компонентами для підтримки шкірного бар’єра

Не потрібно вводити все одночасно. Краще додавати по одному засобу та оцінювати результат, ніж отримати подразнення через надмірну кількість активних інгредієнтів.

50 років

Перименопауза та менопауза можуть суттєво впливати на стан шкіри. Через гормональні зміни вона нерідко стає сухішою, чутливішою та менш пружною. Тому у цей період дуже важливо підтримувати захисний бар’єр і не намагатися компенсувати всі вікові зміни сильнодійними засобами.

У пригоді стануть:

креми з церамідами та іншими ліпідами для підтримки бар’єра

засоби з гліцерином і гіалуроновою кислотою для зволоження

поживніші текстури, які зменшують відчуття стягнутості

ретиноїди у режимі, який шкіра добре переносить

щодня сонцезахисний крем

Якщо шкіра стала чутливішою, ретиноїд можна використовувати рідше чи обрати менш подразнювальну формулу після консультації з фахівцем. Гормональні засоби для нанесення на шкіру не варто додавати самостійно, їх застосування має визначати лікар з урахуванням показань, переваг і ризиків.

60 років

З віком шкіра може ставати тоншою, сухішою та повільніше відновлюватися після подразнення. Тому у центрі уваги м’яке очищення, достатнє зволоження та захист від сонця.

Оптимальна рутина може включати:

делікатний засіб для вмивання без агресивного очищення

насичений зволожувальний крем із церамідами та гліцерином

антиоксидантну сироватку, якщо шкіра її добре переносить

ретиноїд у комфортному режимі, якщо для нього є потреба

щоденний SPF

Не варто прагнути використовувати якомога більше активних компонентів. У цьому віці особливо важливо орієнтуватися на відчуття комфорту, переносимість засобів і стан шкірного бар’єра.

70+ років

У зрілому віці догляд має бути максимально делікатним. Надто сильні кислоти, агресивне відлущування та високі концентрації активних компонентів можуть посилювати сухість і подразнення.

Натомість варто обирати м’які очищувальні засоби, креми з емолентами, зволожувальні формули та сонцезахисний продукт, який комфортно використовувати щодня.

Якщо шкіра добре переносить ретиноїди, їх можна залишити у рутині за рекомендацією фахівця. Проте відсутність ретиноїду не означає, що догляд неправильний, його склад завжди має відповідати потребам шкіри. Головний орієнтир — не цифра у паспорті, а здоров’я, комфорт і захищеність шкіри.

Якщо є лише один засіб, на якому справді не варто економити — це сонцезахисний крем. Ультрафіолет впливає на шкіру не лише влітку чи під час відпустки. Його накопичений вплив протягом років відіграє важливу роль у фотостарінні та розвитку пігментації. Сонцезахисний засіб також допомагає знизити ризик деяких видів раку шкіри.

Обирайте засіб широкого спектра захисту SPF 30 або вище. Наносьте його у достатній кількості та поновлюйте приблизно кожні дві години під час перебування надворі, а також після плавання, сильного потовиділення чи витирання рушником. Капелюх із широкими крисами, сонцезахисні окуляри та тінь стануть додатковими союзниками. Навіть найкраща сироватка не компенсує повністю регулярний незахищений вплив сонця.

Новини партнерів

Новини партнерів