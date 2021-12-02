Комедон, папула, пустола та вузол: чому виникають і як лікуються різні прояви акне

Рідко хто з підлітків не страждає від проявів вугрових висипань або потворних прищиків, які так псують зовнішній вигляд та настрій! У такі моменти дівчатка і хлопці готові до найрадикальніших заходів, аби лише позбутися ненависного висипання. Багато хто сам видавлює прищі та вугрі та замащує жирним шаром тонувалього засобу, а невдовзі розуміє, що зробив величезну помилку, оскільки висипання стають ще ряснішими, а на шкірі з'являються справжні рубці. У прагненні вирішити цю проблему, підлітки роблять багато інших помилок, які лише посилюють ситуацію. До речі, такі проблеми бувають не тільки у підлітків...

Про те, як правильно боротися з акне, і чого в жодному разі не можна робити, розповіла лікарка-дерматовенерологиня; дитяча дерматологиня житомирської медичної клініки "Медібор" Лілія Шинкаренко.

Акне любить жирну шкіру

У молодих людей часто бувають неприємні висипання і запалення на шкірі, особливо якщо людина має жирний тип шкіри. Ідеться про акне - запальне захворювання сального протоку шкіри, тобто вугрове захворювання шкіри. Суть захворювання полягає в тому, що сальні залози виробляють надмірну кількість шкірного сала, і тому сальний проток забивається. Пори закупорюються мертвими клітинами та шкірним салом і виникає комедон, тобто чорні або білі точки. Вони можуть бути закриті (білі) та відкриті (чорні). Це найлегший ступінь враження шкіри і перші прояви акне, які бачать у себе підлітки, частіше за все у 9-12 років.

За середнього ступеня акне на шкірі виникає папула - яскравий червоний запальний прищик, а поряд може бути пустула, тобто гнійник. Гнійник може утворюватися самостійно з гнійного протоку, а може бути продовженням запалення папули. Частіше з такими проблемами стикаються дівчата та хлопці від 12 до 20 років. Пустули та папули вважаються найпоширенішими проявами акне.

Але бувають і важкі прояви. Це вузли, які можуть бути доволі болісні, щільні, великі, з яких може сочитися шкіряне сало (в народі кажуть - "гній"). Такі пацієнти дуже часто потрапляють до хірурга, який розкриває вузлові елементи, дренує, хоча цього не треба робити, бо рано чи пізно сальний проток закриється, а після операції залишиться потворний рубець.

Взагалі акне може бути у людини не тільки у підлітковому віці. Розрізняється раннє (умовно до 25 років) та пізнє (після 25 років) акне. Часто молоді люди приходять до лікаря та жаліються: "І коли вже закінчаться ці підліткові прищі? Мені вже 20 років, а акне не минає..."

Які причини появи акне?

Найчастіше схильність до проявів акне передається генетично. Якщо у когось з родичів були подібні прояви, то скоріше за все у представників наступного покоління теж будуть такі самі. Але вони можуть бути більш чи менш виражені. Взагалі - це багатофакторне захворювання.

Проблеми з обличчям стартують саме тоді, коли статеві гормони починають активно працювати (входження в підлітковий період). У всіх людей є чоловічі і жіночі статеві гормони, але саме чоловічі гормони - андрогени - атакують сальну протоку і з'являється сальність шкіри. А далі ми бачимо прояви акне: комедон, папула, пустола, вузли та жирне волосся на волосяній частині голови.

Акне часто буває у дівчат та хлопців з гормональними порушеннями. У дівчат це може проявлятися підвищеним оволосінням за чоловічим типом - на обличчі, над верхньою губою, в зоні молочних залоз, грудній клітці, прояви акне часто локалізоване на нижній частині обличчя - на щоках і бокових поверхнях шиї. У хлопчиків та молодих чоловіків підвищена вага, підвищений тиск та інші порушення. Такого пацієнта потрібно обстежити на статеві гормони та гормони щитовидної залози, вуглеводні порушення за призначенням дерматолога, в разі змін дерматолог скеровує на додаткову консультацію ендокринолога, гінеколога-ендокринолога, а чоловіків /хлопчиків – андролога.

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Взагалі, якщо акне яскраво виражене (запалені вугрі, больові відчуття), потрібно спочатку звернутися саме до лікаря-дерматолога/ дерматолога-косметолога, а не косметолога. Водночас у спеціаліста повинен бути диплом про вищу медичну освіту та сертифікат спеціалізаціі за фахом дерматовенерологія/ дитячий дерматолог, про які не треба соромитися запитати. Фахівець проведе певну програму дообстежень, перевірить пацієнта на наявність ендокринних хвороб, перевірить статеві гормони, гормони щитовидної залози, обмінні процеси і так далі. Не довіряйте свою шкіру непрофесіоналам, поважайте та бережіть себе!

Що потрібно робити, а що не варто?

Потрібно скорегувати правильний догляд за шкірою. Дуже часто батьки 9-10-річних дітей, у яких з'явилися перші ознаки акне, продовжують мастити шкіру дитини дитячим кремом, або іншим жирним кремом чи олійкою. Жирний крем забиває пори шкіри і картина запалення стає ще біль вираженою, тобто проблема ще більше ускладнюється. Батьки повинні зрозуміти, що лікуватися самостійно не можна - дитину потрібно відвести на консультацію до дерматолога. Спеціаліст має підібрати правильний догляд за такою юною шкірою.

Багато дівчат та жінок неправильно використовують косметичні засоби, тобто не підбирають за типом шкіри або використовують надмірно багато косметики. Сьогодні модний тренд - маститися кокосовою чи оливковою олією. Але така жирна олія підходить лише для жінок старшого віку з сухим типом шкіри, а для молодої жінки з жирним типом шкіри це закінчиться тим, що виникне закритий комедон, запальний процес на шкірі та виражені прояви акне.

Жінкам, особливо тим, в кого проблемна шкіра, рекомендовано звернутися до дерматолога-косметолога, який підбере оптимальний косметичний догляд за типом шкіри, віку та наявних проблем шкіри.

Яка потрібна дієта?

За наявності проявів акне дуже важливе правильне харчування. Передусім - це обмеження швидких вуглеводів: газовані солодкі води, магазинні соки, цукерки, шоколад (особливо білий та молочний), біла здоба. Справа в тому, що в кожній сальній протоці живе, так звана пропіонобактерія - бактерія акне, і коли людина споживає багато вуглеводнів і в неї змінюється кислотно-лужний баланс (pH) шкіри та шкіряного сала, бактерія розмножується, продукується шкіряне сало, відбувається гіперсекреція і з'являються нові запальні елементи. Людині необов'язково повністю відмовлятися від солодощів, але обмежити їх потрібно.

Як підібрати лікування?

Лікування підбирається спеціалістом для кожного пацієнта окремо, згідно із клінічними проявами та результатами дообстежень. Якщо прояви легкого ступеня, лікар призначає дерматокосметику. Якщо прояви середнього ступеня - дерматокосметику і місцеві топічні препарати на основі ретиноїдів, саліцилової та азелоїнової кислот та антибіотикотерапію. Важкі прояви акне без ретиноїдів системної дії, на жаль, майже не лікуються.

Ретиноїди - це препарати на основі вітаміну А, які має призначати лише лікар-дерматолог (не косметолог!), тому що вони приймаються під контролем показників крові і в певному режимі. В більшості країн світу ці препарати виписуються за рецептом, а у нас, на жаль, поки без рецепту, тому люди часто лікуються на свій розсуд, що загрожує їхньому здоров’ю. Наприклад, у вагітних жінок на фоні приймання системних ретиноїдів можуть бути вади розвитку плоду.

Чи можна видавлювати вугрі і прищі?

Часто саме косметологи призначають чистку обличчя. Апаратна чистка насправді підійде в деяких випадках, але механічна чистка небажана (особливо, коли сам пацієнт починає видавлювати вугрі чи прищі). Небезпека такої маніпуляції полягає в тому, що можна роздавити сальну протоку, через що порушується відходження шкіряного сала. В результаті людина має стійкі рецидивні запалення, рубцеві зміни та післязапальну пігментацію (сине-коричневі, фіолетові або червоні плями), яка набагато довше проходить, ніж сам прояв гострозапального акне. Механічне ручне видавлювання чи чистка вручну - це вже історичне минуле.

Що порадити пацієнтам?

По-перше, потрібно звернутися до дерматолога/дерматолога-косметолога, який проведе діагностику та за потреби призначить дообстеження. Спеціаліст призначить догляд за типом шкіри та присутньої проблеми, лікувальну програму, якщо буде потрібно – лазерні та інші апаратні методи лікування. Процес лікування повинен відбуватися поступово: етап за етапом. На жаль, дуже часто пацієнт з яскраво вираженим акне звертається не до дерматолога/ дерматолога-косметолога, а до несертифікованого, з сумнівною освітою, косметолога, який робить багато різних процедур, але ситуація не покращується, втрачається час, гроші, з'являються стійкі рубцеві зміни на шкірі. А в людини - розпач і депресивні стани. І все тому, що пропущені важливі початкові етапи лікування.

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