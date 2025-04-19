Консилер або тональний крем: що треба наносити першим / © Credits

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Здавалося б, деталь незначна, але саме вона може вирішити, чи буде ваш макіяж бездоганний на вигляд, чи зрадницьки підкреслить недоліки. Щоб розставити всі крапки над «і», видання Real Simple розповіло, що та як треба робити у першу чергу.

Тональний крем першим: класичний підхід

Переважна більшість професійних візажистів схиляється до того, що першим слід наносити саме тональний крем. Він створює рівномірну базу, вирівнює тон шкіри та дозволяє зменшити обсяг використання інших засобів. Адже після нанесення тону часто зникає потреба додатково маскувати незначні недоліки.

До того ж якщо використовувати консилер до тонального крему, він може розтягнутися чи змінити відтінок під шаром тону, а це ускладнить досягнення бажаного ефекту. Особливо це стосується точкового маскування акне чи темних кіл під очима — краще бачити «повну картину» після нанесення тону.

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Плюси нанесення консилера після тону

економія продукту;

природніше покриття;

легше уникнути надмірного макіяжу;

ідеальне злиття кольорів.

Коли варто почати з консилера

Втім, є ситуації, коли правила можна (і навіть варто) порушити. У професійному зніманні чи під час телеефірів освітлення часто «змиває» природний рельєф обличчя. У такому випадку краще спочатку нанести консилер — особливо якщо він має функцію корекції кольору. Якщо ваш консилер має теплий чи рожевий відтінок, а тональний крем — нейтральний, саме нанесення консилера першим допоможе згладити різницю у кольорі та підготувати основу для макіяжу.

Ще один виняток — використання кольорокорекційних засобів. Наприклад, персиковий чи помаранчевий коректор для темних кіл під очима, зелений — для почервоніння. У таких випадках їх слід наносити до тонального крему, щоб потім нейтралізувати колір і зробити макіяж природним.

Як правильно нанести тональний крем перед консилером

Після очищення шкіри нанесіть зволожувальний крем і праймер. Рівномірно розподіліть тональний крем по обличчю за допомогою спонжа чи пензля. Нанесіть невелику кількість консилера на проблемні ділянки: під очима, на почервоніння чи висипання. Акуратно розтушуйте та зафіксуйте пудрою.

Як наносити консилер пепред тональним кремом

Після праймера нанесіть консилер або коректор на окремі ділянки, які потребують корекції кольору. Ретельно розтушуйте межі. Легким шаром покрийте все обличчя тональним кремом. За потреби нанесіть ще трохи консилера для висвітлення зони під очима чи контурингу.

Хоча універсального рецепту не існує, більшість експертів рекомендують дотримуватись схеми «тональний крем — консилер». Це не лише зручніше, а й дозволяє краще контролювати кінцевий результат. Але якщо ви готуєтесь до фотосесії, використовуєте кольоровий коректор або маєте специфічну шкіру, можна спробувати й зворотній порядок.

Краса — це експеримент, а не догма. Дослухайтеся до потреб вашої шкіри, не бійтеся помилок і тоді макіяж стане справжнім мистецтвом, а не рутиною.