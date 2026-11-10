Консилер проти темних кіл під очима: чому звична техніка нанесення може старити після 30 років

Як правильно маскувати темні кола під очима консилером / © Credits

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Для багатьох консилер — справжній бʼюті-рятівник після безсонної ночі. Кілька легких дотиків і погляд здається відпочилим. Однак з віком звична техніка нанесення може перестати працювати, бо шкіра навколо очей стає сухішою, дрібні зморшки помітнішими, а щільні текстури починають накопичуватися у складочках. Тож ваш улюблений засіб замість свіжості додає обличчю втомленого вигляду. Видання HELLO! пробувало розібралася, як змінити звичний підхід до макіяжу.

Консилер може додавати віку

Головна помилка — намагатися приховати темні кола дедалі більшою кількістю продукту. Щільний шар не завжди маскує недоліки, зате легко підкреслює сухість і тонкі лінії.

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Крім того, іноді темні кола — не лише пігментація, а й тіні, які утворюються через природні зміни рельєфу обличчя. У такому разі додатковий шар консилера не розв’яже проблему, а може зробити зону під очима ще менш природною.

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Правила свіжого погляду

Не поспішайте з макіяжем після крему. Перед нанесенням консилера використовуйте легкий зволожувальний засіб для зони навколо очей. Дайте йому кілька хвилин увібратися. Якщо на шкірі залишиться надто багато крему, консилер може ковзати, нерівномірно розподілятися та збиратися у складочках. Обирайте легші текстури. Замість щільних формул зверніть увагу на кремові, засоби, які можна наносити тонкими шарами. Наносьте засіб лише там, де це потрібно. Не обов’язково покривати консилером усю зону під очима. Часто найбільше затемнення помітне у внутрішніх куточках. Нанесіть невелику кількість продукту саме туди, а залишки м’яко розтушуйте у напрямку до зовнішнього куточка. Для цього підійдуть пальці, невеликий пензлик або злегка волога губка. Спробуйте коректор кольору. Якщо темні кола мають виражений відтінок, допомогти може коректор кольору. Він нейтралізує небажану пігментацію, завдяки чому для маскування знадобиться менше консилера. Це корисно, якщо звичайний засіб не дає бажаного результату навіть у кілька шарів. Не захоплюйтеся пудрою. Надмірна кількість пудри може зробити шкіру сухою на вигляд і підкреслити зморшки. Використовуйте мінімальну кількість дрібнодисперсного засобу лише там, де макіяж має властивість зміщуватися. Якщо консилер добре тримається без фіксації, цей крок можна пропустити. Оновлюйте макіяж без додаткового шару. Якщо протягом дня консилер зібрався у складочках, не поспішайте наносити ще один шар. Спочатку обережно розгладьте його чистим пальцем. Тепло шкіри допоможе повернути засобу рівномірний вигляд. Якщо зона під очима здається сухою, можна додати зовсім трохи зволоження.

Секрет свіжого погляду — не у максимальному покритті, а у правильній підготовці шкіри та помірності. Зволоження, легка текстура, точкове нанесення та мінімум пудри допоможуть зробити макіяж природнішим і не підкреслювати дрібні зморшки.

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