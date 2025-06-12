Контуринг обличчя: як правильно підняти лінії вверх і омолодити риси / © Getty Images

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Відомий візажист Trevor T. на своїй сторінці mister.makeupartist поділився корисними порадами, як завдяки грамотному контурингу та правильному нанесенню макіяжу візуально підняти риси обличчя.

Частою помилкою у макіяжі є те, що лінії скульптурування чи брів ведуться донизу — у напрямку до щелепи чи куточків очей. Це створює ефект втомленого чи обвислого обличчя. Візажист радить пам’ятати головне правило: усі основні лінії макіяжу мають рухатись угору для створення ефекту ліфтингу.

Контуринг: малюємо все вверх

Чого уникати:

Контур, який заходить занадто низько під вилицю.

Скульптурні лінії, які ведуться донизу до підборіддя.

Як правильно:

Починайте контур трохи вище традиційної лінії скульптурування — майже під самою вилицею.

Замість прямої горизонтальної лінії формуйте злегка підняту дугу у напрямку до верхнього краю вуха.

Розтушовуйте контур м’яко вгору та злегка вниз по шиї, щоб уникнути різких ліній.

Використовуйте холодні тони для скульптурування, щоб створити ефект природної тіні.

Макіяж брів: стрілка вгору

Типова помилка:

Опускання хвостика брови вниз, це візуально «закриває» око і створює ефект тяжкості.

Як зробити правильно:

Формуйте брову так, щоб її хвостик був трішки піднятий.

Використовуйте тонкий олівець для брів і легкими штрихами домальовуйте волоски вгору.

Додайте трохи хайлайтера під найвищою точкою арки брови — це підніме погляд і зробить обличчя молодшим.

Макіяж очей: розкритий погляд

Найпоширеніша помилка:

Тіні та підводка, які йдуть нижче зовнішнього куточка ока.

Ефективна техніка:

Уявіть лінію, яка йде прямо від зовнішнього куточка ока вгору — усі тіні та лайнер повинні залишатись вище цієї лінії.

Для орієнтира можна повторювати лінію нижніх вій, продовжуючи її вгору.

Наносьте тіні від зовнішнього куточка ока до скроні та створюйте ефект «лисички».

Додайте світлі відтінки у внутрішній куточок ока та під брову для відкритішого погляду.

Рум’яна: акцент на верхню частину щік

Чого уникати:

Нанесення рум’ян надто низько чи ближче до носа.

Як досягти ліфтинг-ефекту:

Наносьте рум’яна на верхню частину вилиць у напрямку до скронь.

Використовуйте кремові текстури для природного сяйва.

Макіяж губ: правильне формування контуру

Помилка:

Обводити губи по їхній натуральній лінії з акцентом на куточки — це може «тягнути» губи вниз.

Техніка:

Основний акцент — на центр губ.

Контур окреслюється трішки вище природної лінії в центральній частині.

Не проводьте лінію контуру аж до самого куточка губ — це створить ефект об’ємніших і молодих губ.

Використовуйте блиск для додаткового візуального об’єму.

Макіяж з акцентом на підйом ліній — це не тільки сучасний тренд, але й ефективний спосіб зробити обличчя молодшим, свіжішим і бадьорим. Головне — уникати «падаючих» ліній, працювати вгору та не боятися експериментувати з розміщенням світла та тіней. Пам’ятайте: макіяж — це гра з ілюзіями, де у кількох правильних мазках криється сила справжнього перевтілення.

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