Корисна олія з ромашки: простий рецепт, який доповнить вашу домашню аптечку / © Credits

Реклама

Не дивно, що ромашкова олія знову стала зіркою натуральної косметики. Вона настільки універсальна, що легко замінює одразу кілька баночок у вашій шафці — від заспокійливого засобу після сонця до SOS-олійки від подразнень.

Американська блогерка та травниця Джесс Берґерон називає ромашкову олію «одним із найвикористовуваніших засобів у власному домі». І зрозуміло чому, адже це не просто ароматний чай перед сном. Це рослина з потужними протизапальними та відновлювальними властивостями. А якщо настояти її в олії, усі ці корисні сполуки потрапляють одразу на шкіру — делікатно, м’яко та ефективно.

Ромашка — одна з найвивченіших лікарських рослин Європи. Її застосовують у дерматології, дитячій косметиці та навіть у професійних заспокійливих формулах. Ромашкова олія:

Реклама

Зменшує почервоніння та набряки

Заспокоює подразнення та свербіж

М’яко працює за екземи та атопічних реакцій

Підходить для дитячої, чутливої та сухої шкіри

Полегшує стан після укусів комах, дрібних опіків чи висипань

Може використовуватися для масажу немовлят або легкого масажу щелепи хп прорізування зубів

І все це без синтетичних ароматизаторів, барвників і спиртів, які часто провокують ще більше подразнення.

Народний метод приготування

Фольклорний чи народний метод настоювання трав — найстаріший та найніжніший. Він не потребує складних інструментів чи спеціальних умов, а результат зберігає максимум сили рослин.

Інгредієнти:

сушені квіти ромашки 1 склянка

оливкова чи мигдальна олія 1,5 склянки

За бажанням: кілька крапель спирту високої міцності — вони знижують ризик появи плісняви

Приготування:

Реклама

Насипте ромашку у чисту, суху банку. Залийте олією так, щоб квіти були повністю покриті. Легко перемішайте ложкою чи паличкою, щоб видалити повітряні бульбашки. Поставте банку у теплу, темну шафу на 4–6 тижнів. Раз на кілька днів регулярно струшуйте. Після настоювання процідіть крізь марлю, перелийте в темну пляшку й обов’язково підпишіть дату.

Олія зберігається до року, якщо тримати її у прохолодному місці та уникати прямих сонячних променів.

Використання

після сонця — як заспокійливий догляд

на подразнення від одягу чи гоління

за укусів комах

для сухої, подразненої шкіри

як масажну олію для немовлят

для ніжних ділянок обличчя та тіла

базова олія для виготовлення кремів і бальзамів

Це справді універсальний продукт, який замінює кілька засобів і економить бюджет.

Ромашкова олія — це саме той випадок, коли мінімалізм працює ідеально. Один день, і у вас у руках ефективний та безпечний засіб, який підтримуватиме здоров’я шкіри протягом усього року. У світі, де ринок краси рухається швидше, ніж ми встигаємо читати нові тренди, повернення до базової фітотерапії — це не просто модно, а розумно.

Трохи терпіння, баночка ромашки та якісна олія — і ваш дім поповнюється засобом, який справді працює. Природа вже все продумала за нас. І це — найкраща новина.