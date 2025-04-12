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- Косметологія
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Чим корисні відлущувальні кислоти для вашої шкіри: розповідає лікар
Шкіра, як і серце, заслуговує на особливу увагу. З роками вона втрачає здатність до самостійного оновлення, накопичує на поверхні мертві клітини, тьмяніє, стає менш еластичною. І саме тут на допомогу приходять відлущувальні кислоти — потужний інструмент у боротьбі за здорове сяйво обличчя.
Доктор Joshua Zeichner пояснив, що вибір кислот залежить насамперед від типу шкіри та її потреб. І якщо розібратися у цьому правильно, кислоти можуть стати незамінними союзниками у вашій б’юті-рутині.
Що таке відлущувальні кислоти
Відлущувальні чи ексфоліативні кислоти — це активні компоненти, які видаляють ороговілі клітини з поверхні шкіри, покращують мікрорельєф, сприяють оновленню клітин і навіть стимулюють вироблення колагену. Вони бувають трьох основних типів:
Альфагідроксикислоти (AHA)
Бетагідроксикислоти (BHA)
Полігідроксикислоти (PHA)
Кожен тип має унікальні властивості та підходить для різного стану та типу шкіри.
AHA: сяйво для зрілої та нормальної шкіри
Головний представник: гліколева кислота
Альфагідроксикислоти — це водорозчинні кислоти, які чудово справляються з поверхневими проблемами: тьмяністю, дрібними зморшками, пігментацією. Вони м’яко розчиняють зв’язки між відмерлими клітинами шкіри, сприяють їхньому делікатному відлущуванню.
Гліколева кислота, найменша за молекулярною структурою, легко проникає в епідерміс і вважається найефективнішою з AHA. Вона ідеально підходить:
для зрілої шкіри з ознаками старіння;
за нерівного тону та пігментації;
для відновлення тьмяної шкіри.
Також до AHA належать молочна, мигдальна та яблучна кислоти, які мають м’якшу дію та часто рекомендовані людям із комбінованою чи чутливою шкірою.
BHA: порятунок для жирної та проблемної шкіри
Головний представник: саліцилова кислота
Бетагідроксикислоти — це жиророзчинні речовини, які проникають глибоко у пори, розчиняють себум (шкірне сало) та усувають чорні цятки. BHA мають протизапальну та антимікробну дію, тому вони ідеально підходять:
для жирної шкіри;
за акне та запаленнях;
для очищення пор та зменшення їхнього розміру.
Саліцилова кислота, за словами доктора, — незамінна у боротьбі з прищами. Вона не тільки ефективно очищає шкіру, але й заспокоює її та зменшує почервоніння.
PHA: м’якість для чутливої та сухої шкіри
Головні представники: глюконолактон, лактобіонова кислота
Полігідроксикислоти — це нове покоління кислот, які діють дуже м’яко, не проникають у глибокі шари епідермісу, тому не викликають подразнень. Ба більше, вони ще й зволожують шкіру, притягують воду, подібно до гіалуронової кислоти.
PHA рекомендовані:
для дуже сухої шкіри;
за розацеа та атопії;
під час вагітності (але необхідно обовʼязково проконсультуватися з дерматологом).
Ці кислоти часто входять до складу доглядової косметики для чутливої шкіри, адже мають мінімальний ризик подразнення.
Як правильно використовувати кислоти
Починайте поступово. Раз-два на тиждень і лише на ніч.
Зволоження — обов’язкове. Кислоти можуть підсушувати шкіру, тому крем після нанесення — необхідність.
Захист від сонця — щодня. Кислоти підвищують фоточутливість шкіри, тому SPF 30–50 обов’язковий, навіть узимку.
Не змішуйте все одразу. Не комбінуйте кілька кислот в один день, особливо AHA з BHA — це може спричинити подразнення.
Обирайте відповідний pH. Продукти з кислотами мають бути у межах pH 3–4,5 для ефективної дії.
Протипоказання та застереження
Хоча кислоти — потужні помічники у догляді, вони не підходять усім. Від використання варто відмовитися чи проконсультуватися з дерматологом, якщо:
у вас є відкриті ранки чи активне загострення акне;
є захворювання шкіри (дерматит, псоріаз, екзема);
ви приймаєте ретиноїди чи інші агресивні засоби;
плануєте сонячний відпочинок (особливо за використання AHA).
Відлущувальні кислоти — це не страшні «хімікати», а високоефективні речовини, які можуть значно покращити стан шкіри. Проте, як і у всьому у догляді за обличчям, головне — індивідуальний підхід, помірність і турбота.
Дослухайтеся до своєї шкіри — вона завжди дає підказки. А правильна кислота може стати тим ключем, який відкриє двері до сяйва, гладкості та здоров’я.