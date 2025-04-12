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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Косметологія
Кількість переглядів
67
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3 хв

Чим корисні відлущувальні кислоти для вашої шкіри: розповідає лікар

Шкіра, як і серце, заслуговує на особливу увагу. З роками вона втрачає здатність до самостійного оновлення, накопичує на поверхні мертві клітини, тьмяніє, стає менш еластичною. І саме тут на допомогу приходять відлущувальні кислоти — потужний інструмент у боротьбі за здорове сяйво обличчя.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Користь відлущувальних кислот для вашої шкіри

Користь відлущувальних кислот для вашої шкіри / © www.credits

Доктор Joshua Zeichner пояснив, що вибір кислот залежить насамперед від типу шкіри та її потреб. І якщо розібратися у цьому правильно, кислоти можуть стати незамінними союзниками у вашій б’юті-рутині.

Що таке відлущувальні кислоти

Відлущувальні чи ексфоліативні кислоти — це активні компоненти, які видаляють ороговілі клітини з поверхні шкіри, покращують мікрорельєф, сприяють оновленню клітин і навіть стимулюють вироблення колагену. Вони бувають трьох основних типів:

  • Альфагідроксикислоти (AHA)

  • Бетагідроксикислоти (BHA)

  • Полігідроксикислоти (PHA)

Кожен тип має унікальні властивості та підходить для різного стану та типу шкіри.

AHA: сяйво для зрілої та нормальної шкіри

Головний представник: гліколева кислота

Альфагідроксикислоти — це водорозчинні кислоти, які чудово справляються з поверхневими проблемами: тьмяністю, дрібними зморшками, пігментацією. Вони м’яко розчиняють зв’язки між відмерлими клітинами шкіри, сприяють їхньому делікатному відлущуванню.

Гліколева кислота, найменша за молекулярною структурою, легко проникає в епідерміс і вважається найефективнішою з AHA. Вона ідеально підходить:

  • для зрілої шкіри з ознаками старіння;

  • за нерівного тону та пігментації;

  • для відновлення тьмяної шкіри.

Також до AHA належать молочна, мигдальна та яблучна кислоти, які мають м’якшу дію та часто рекомендовані людям із комбінованою чи чутливою шкірою.

BHA: порятунок для жирної та проблемної шкіри

Головний представник: саліцилова кислота

Бетагідроксикислоти — це жиророзчинні речовини, які проникають глибоко у пори, розчиняють себум (шкірне сало) та усувають чорні цятки. BHA мають протизапальну та антимікробну дію, тому вони ідеально підходять:

  • для жирної шкіри;

  • за акне та запаленнях;

  • для очищення пор та зменшення їхнього розміру.

Саліцилова кислота, за словами доктора, — незамінна у боротьбі з прищами. Вона не тільки ефективно очищає шкіру, але й заспокоює її та зменшує почервоніння.

PHA: м’якість для чутливої та сухої шкіри

Головні представники: глюконолактон, лактобіонова кислота

Полігідроксикислоти — це нове покоління кислот, які діють дуже м’яко, не проникають у глибокі шари епідермісу, тому не викликають подразнень. Ба більше, вони ще й зволожують шкіру, притягують воду, подібно до гіалуронової кислоти.

PHA рекомендовані:

  • для дуже сухої шкіри;

  • за розацеа та атопії;

  • під час вагітності (але необхідно обовʼязково проконсультуватися з дерматологом).

Ці кислоти часто входять до складу доглядової косметики для чутливої шкіри, адже мають мінімальний ризик подразнення.

Як правильно використовувати кислоти

  • Починайте поступово. Раз-два на тиждень і лише на ніч.

  • Зволоження — обов’язкове. Кислоти можуть підсушувати шкіру, тому крем після нанесення — необхідність.

  • Захист від сонця — щодня. Кислоти підвищують фоточутливість шкіри, тому SPF 30–50 обов’язковий, навіть узимку.

  • Не змішуйте все одразу. Не комбінуйте кілька кислот в один день, особливо AHA з BHA — це може спричинити подразнення.

  • Обирайте відповідний pH. Продукти з кислотами мають бути у межах pH 3–4,5 для ефективної дії.

Протипоказання та застереження

Хоча кислоти — потужні помічники у догляді, вони не підходять усім. Від використання варто відмовитися чи проконсультуватися з дерматологом, якщо:

  • у вас є відкриті ранки чи активне загострення акне;

  • є захворювання шкіри (дерматит, псоріаз, екзема);

  • ви приймаєте ретиноїди чи інші агресивні засоби;

  • плануєте сонячний відпочинок (особливо за використання AHA).

Відлущувальні кислоти — це не страшні «хімікати», а високоефективні речовини, які можуть значно покращити стан шкіри. Проте, як і у всьому у догляді за обличчям, головне — індивідуальний підхід, помірність і турбота.

Дослухайтеся до своєї шкіри — вона завжди дає підказки. А правильна кислота може стати тим ключем, який відкриє двері до сяйва, гладкості та здоров’я.

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