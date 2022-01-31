Ампульна косметика: переваги та спосіб використання

Зволожують, заповнюють рівень клітинної енергії, активізують вироблення власного колагену, розгладжують мікрорельєф. Все це роблять невеликі косметичні ампули.

Чим вони відрізняються від зволожувальних х кремів та сироваток, які проблеми вирішують та як ними користуватися, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Косметична ампула — це звичайна скляна ампула, усередині якої міститься високоактивний косметичний концентрат. Або, простіше, сироватка з мінімальною кількістю консервантів у складі. Силікони, парабени взагалі не знайдете.

Чому саме ампула?

Герметичність. Тіьки-но ми відкриваємо баночку зі зволожувальним кремом, він починає контактувати з киснем, який поступово руйнує деякі косметичні компоненти. Цей процес називається окиснення. Окислюються, наприклад, вітамін С та ліпіди. Якщо ж руйнується один компонент, спотворюється формула всього крему.

Одна косметична ампула містить лише 2-3 мл концентрату. Тобто призначається для одноразового використання. Відкрили, нанесли сироватку на шкіру, викинули ампулу. Це дозволяє виробникам вводити до складу мінімум консервувальних інгредієнтів та максимум активних.

Правильне дозування. Ампульного концентрату вистачає для того, щоб зволожити шкіру обличчя, шиї та декольте. Деякі виробники рекомендують наносити концентрат у два підходи, розділивши вміст ампули навпіл. Це дозволить уникнути перевантаження шкіри корисними компонентами. Деякі — наносити частину сироватки вранці, а частину, що залишилася ввечері.

У будь-якому разі вам не доведеться думати про те, скільки кошти завдати, щоб було достатньо. У ампулі сироватки – не більше не менше, а скільки треба.

Ідеальний склад. Косметичні ампули виконують певне завдання – зволожують, матують, зміцнюють, відновлюють, заспокоюють, регенерують, освітлюють. Надають ліфтинг-ефект. Захищають шкіру від окисного стресу. Відновлюють та зміцнюють захисний шкірний бар'єр. Підвищують рівень клітинної енергії.

Фактично всі ампули добре зволожують шкіру. Але можна вибрати ампульний комплекс на вирішення конкретної проблеми. Наприклад, для відновлення шкіри після засмаги або усунення гіперпігментації. Комплекс складається мінімум із 5-7 ампул. Його тривалість залежить від вирішуваної проблеми.

Швидкий ефект. Завдяки насиченому складу концентрату результат помітний вже після 2-3 застосувань. Вирівнюється мікрорельєф, зникають дрібні поверхневі зморшки, почервоніння, сліди недосипання та втоми. Підвищується еластичність шкіри.

Сироватки працюють повільніше, ніж ампули, оскільки мають накопичувальний ефект. Головне завдання зволожувального крему – підтримувати нормальний рівень зволоження шкіри та зміцнювати бар'єрну функцію.

Правила використання

Ампульну косметику рекомендую використовувати курсами з невеликими перервами.

Далі важливі правила, які допоможуть досягти максимально ефективного результату.

1. Перед нанесенням концентрату обов'язково очищайте та тонізуйте шкіру.

2. Після нанесення перекривайте зволожувальним кремом.

3. Щоб одержати бажаний ефект, не пропускайте дні, не міняйте ампули місцями. Дотримуйтесь рекомендованого порядку.

4. За можливості не перекривайте ампульні концентрати декоративною косметикою, наприклад тональним кремом. Якщо це неможливо, вибирайте ампульну косметику, яку можна використовувати перед сном.

Як відкрити ампулу?

Косметичні ампули легко "зламуються". Оберніть шийку косметичною серветкою і різким рухом розкрийте. Деякі виробники кладуть до ампульних наборів спеціальний пластиковий ковпачок для зручного відкривання ампул.

Якщо у вас проблемна шкіра, перед застосуванням ампульної косметики обов'язково проконсультуйтеся зі своїм косметологом.

Любіть себе та свою шкіру!

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