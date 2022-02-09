Косметичний склад: які бувають інгредієнти, які вибрати, а яких уникати

На ринку багато косметики, тому варто знати інгредієнти, від яких залежить дія того чи того засобу. Також варто звертати увагу на склад, вибираючи продукт із найкращими та безпечними інгредієнтами.

Багато хто з нас, шукаючи косметику для догляду за шкірою, стежать за тим, щоб продукт мав хороший склад і був справді ефективним. Але може виявитися, що більшість інгредієнтів дуже важко розшифрувати — не всі хіміки або дерматологи. Тому ми вирішили створити оглядову статтю, у якій відповімо такі запитання, як: "З чого складається косметика?" ; "Які активні інгредієнти шукати у косметиці, а яких уникати?"; "Які засоби краще у разі акне чи зморшок?". Про косметичний склад розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Інгредієнти в доглядових засобах: з чого складається косметика

З хімічної точки зору косметичний засіб – це суміш косметичних речовин, що мають певну стійкість та фізико-хімічну форму. Для створення косметичного засобу потрібні певні компоненти, які надають йому стійкості та форми:

база (основа);

стабілізатори;

консерванти;

активні компоненти.

Косметика може містити повністю натуральні або синтетичні інгредієнти, а також змішаного типу (де натуральні компоненти поєднуватися з хімічними).

Які функції окремих інгредієнтів косметики, для чого вони потрібні

База чи основа

Косметична основа виготовлення доглядових засобів становить більшість маси косметичного продукту. Основа дозволяє створити відповідну форму, наприклад, емульсію або гель, а також включати активні речовини, які будуть боротися з певними проблемами шкіри. Найчастішими базовими речовинами є вода, спирт, емульгатори, силікони.

Завдання базових інгредієнтів – отримати відповідну фізико-хімічну форму косметичного засобу та змусити активні речовини працювати.

Найпопулярніша і, на думку косметологів, корисна базова речовина – вода. Однак косметика, в основі якої вона є (позначається як "aqua" на початку складу), має більш обмежений термін придатності.

Активні речовини

Завдяки активним компонентам косметичний засіб має специфічний вплив на шкіру. Активні речовини, що використовуються в косметиці, можуть бути найрізноманітнішими — рослинні витяжки, активні пептиди, вітаміни, кислоти, антиоксиданти, речовини з антибактеріальними, заспокійливими, протизапальними, відлущувальними властивостями і т.д.

Консерванти

Завдяки стабілізаторам косметичний засіб зберігає форму навіть за тривалого зберігання. Однак основне завдання стабілізаторів – захистити засіб від бактеріального зараження та не дати йому зіпсуватися. Такі консерванти можуть мати хімічне або натуральне походження, наприклад, ефірні олії.

Стабілізатори (емульгатори)

Емульгатори – саме ті речовини у засобах, які пов'язують жирну та водну фазу. Завдяки своїм властивостям вони створюють стабільні однорідні формули, які називають емульсіями. Існує два типи емульсій: вода в олії та олія у воді.

Найбільш важливі емульгатори, що часто зустрічаються: цетиловий спирт, бентоніт, холестерин, ланолін, солі олеїнової кислоти, оксиетиленові та оксипропіленові ефіри жирних кислот і багатоатомних спиртів.

Які активні інгредієнти та для якої шкіри вибрати

Звичайно, правильно підібрати засіб для догляду допоможе лікар-дерматолог або косметолог. Адже важливо знайти не лише якісний продукт, а й той, який працюватиме, а найголовніше, максимально підійде вашому типу шкіри. Ми наведемо кілька прикладів найпопулярніших активних речовин і те, з якою проблемою вони можуть допомогти:

Акне або висипання на шкірі:

Ретинол – знижує секрецію шкірного сала, зменшує запалення шкіри та підтримує процес оновлення епідермісу.

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Саліцилова кислота – має протизапальні, антибактеріальні та кератолітичні властивості. Регулює секрецію шкірного сала.

Алое – знімає роздратування, прискорює регенерацію шкіри після висипу вугрів.

Гіперпігментація, ластовиння:

Азелаїнова кислота – блокує тирозиназу – фермент, відповідальний за зміну кольору. Кислота досить ефективна під час видалення плям від прищів.

Вітамін С – має відлущувальну та антиоксидантну дію, освітлює пігментні плями.

Альфа-арбутин – освітлює шкіру. Він особливо добре працює під час освітлення ластовиння.

Зморшки та вікові зміни:

Ретинол – прискорює регенерацію шкіри та відповідає за утворення колагенових волокон та еластину у клітинах. Підвищує пружність та еластичність шкіри.

Пептиди – покращують зовнішній вигляд шкіри за рахунок збільшення синтезу колагену фібробластами. Крім того, вони розслаблюють шкіру, роблячи менш помітними мімічні зморшки.

Захист від сонця:

Оксид цинку, оксид титану – відображають UVA та UVB-випромінювання.

Деякі види зелених водоростей.

Суха і дуже шкіра:

Гіалуронова кислота захищає шкіру від пересихання.

Глюконолактон – спричиняє на шкіру живильну, зволожувальну та розгладжувальну дії.

Сечовина — має зволожувальну дію, а також відлущує, підходить для дуже сухої шкіри.

Інгредієнти на етикетках косметики написані у фіксованому порядку: тих, що написані на початку, найбільше у косметиці, а тих, що написані наприкінці, найменше. Інгредієнти, які є в косметиці в кількості нижче 1%, зазначені в самому кінці.

Які інгредієнти у косметиці небезпечні, чого уникати

Під час вибору відповідного косметичного засобу варто звернути увагу на те, щоб він не містив таких інгредієнтів, як:

Мінеральні олії та парафін. Одні з найдешевших інгредієнтів у косметиці, тому їх можна знайти у багатьох продуктах. Парафін – розчинник активних речовин, не виявляє жодних догядових властивостей. Може порушувати фізіологічні процеси у шкірі. Крім того, він перешкоджає проникненню інших інгредієнтів косметичного засобу та може забивати пори шкіри. У косметиці його називають Paraffin Oil, Parrafinum Liquidum, Parrafin, Isoparrafin, Synthetic Wax. Мінеральні олії можна знайти під назвами Petrolatum, Mineral Oil, Ceresin, Isobutane, Isopropane, Cera Micrortistallina, Isododecane, Isohexadecane. Такі олії також можуть забивати пори та викликати запалення на шкірі.

Парабени – це консерванти, що додаються до косметичних засобів для захисту продукту від розвитку грибка та цвілі. Вони можуть накопичуватися в шкірі та надавати алергенну дію. У косметиці найнебезпечніші парабени можна зустріти під назвою: метилпарабен, бутилпарабен, пропілпарабен, етилпарабен, ізопропілпарабен, ізобутилпарабен.

ПЕГ (поліетиленгліколь). Використовується як розчинник, емульгатор і мийний засіб у косметичних засобах особистої гігієни. ПЕГ часто стає причиною запального процесу на шкірі, викликає акне, прищі.

Силікони. Речовина блокує доступ до шкіри ззовні, створюючи ефект, "запечатуючи" на ній бруд. Найвідоміший силікон – диметикон (dimethicone) – він і найбільш шкідливий. Щодня використовуючи косметику з диметиконом відбувається закупорка пор шкіри, як наслідок, з'являються висипання та прищі.

SLS, SLES – це мийні та знежирювальні засоби. Вони можуть викликати подразнення та сухість шкіри, а також подразнення очей та слизових оболонок. Під час нанесення на волосся у вигляді шампунів вони можуть посилити січення і ламкість. У косметиці вони називаються Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate.

Алюміній (солі алюмінію) додаються до антиперспірантів. Вони блокують виділення поту поверхню шкіри. Алюміній може викликати подразнення та алергічні реакції. Назви алюмінію, що міститься в косметиці: сульфат алюмінію, хлоргідрат алюмінію, феносульфат алюмінію, тетрахлоргідрокс алюмінію-цирконію, хлорид алюмінію.

Формальдегід. Додається в косметику як консервант і в лаки для нігтів як затверджувач. Ця речовина вважається сильним алергеном — вона може викликати подразнення шкіри, еритему, екзему. Формальдегід також є потенційним канцерогеном. Його назви в косметиці: діазолідинілсечовина, DMDM ​​Hydantoin, Quanterium-15, Methenamine, Glutaral, Hexatidine, Benzylhemiformal.

Феноксіетанол – консервант та стабілізаційна речовина в косметиці, допускається в концентрації до 1%. Може спричинити роздратування, особливо навколо очей. Він присутній у косметиці під назвами Phenoxyethanol, Euxyl K, 400 PhE.

Йодопропінілбутилкарбамат – додається в косметику як консервант. Може спричинити подразнення та алергічні реакції. Його назви у косметиці – Butyliodopropynyl Ester, Carbamid Acid, IPBC.

Тут перераховані в повному обсязі шкідливі речовини у косметиці, лише найчастіше використовувані. Під час покупки того чи того засобу звертайте увагу на маркування, наприклад: "Без парабенів", "Без SLS", "Без сульфатів" тощо.

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