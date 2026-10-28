Косметолог року: Анастасія Гук отримала відзнаку Загальнонаціональної премії «Золоті руки»

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Відзнака виготовлена у вигляді іменної плакетки з символом премії — золотими руками. Її підписала засновниця премії Руслана Цахло.

Про премію «Золоті руки»

Загальнонаціональну премію року «Золоті руки» заснувала Руслана Цахло, президентка ГО «Спілка майстрів краси України». Премію щороку присуджують видатним українцям за вагомі досягнення в професії та суспільній діяльності, а також за внесок у розвиток країни.

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Серед категорій премії — спорт, кіно, театр, музика, медицина, наука та індустрія краси. Під час війни організатори насамперед відзначають захисників України.

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VII премію присвятили воєнній розвідці України; церемонія відбулася в Києві 27 вересня 2026 року. Відзнаку «За вагомий внесок у розвиток воєнної розвідки» отримав перший начальник ГУР генерал-лейтенант Олександр Скіпальський. Нагороду йому вручив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

У попередні роки лауреатами премії ставали Кирило Буданов, Валерій Залужний, Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній, а також освітяни, лікарі та журналісти. Про церемонії писали Укрінформ, NV та офіційний сайт ГУР МО України. Індустрія краси має в премії власні номінації: зокрема, у 2023 році відзначали фахівців у пластичній хірургії та косметології.

Хто така Анастасія Гук

Анастасія Олегівна Гук працює в косметології з 2014 року. Вона засновниця та керівниця приватного підприємства «Софія» в Одесі.

Її професійний фокус — проблемна шкіра, схильна до акне. На основі багаторічної практики Анастасія розробила авторську методику Acne Balance Method. Методика поєднує оцінку стану шкіри, підтримку захисного бар’єру, поступове введення активних компонентів, професійні процедури та підтримувальний домашній догляд.

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У 2021 році Асамблея ділових кіл спільно з Експертною радою Міжнародної іміджевої програми «Лідери XXI століття» присвоїла їй почесне звання «Лідер підприємництва України» із врученням золотого нагрудного знака. Підставою стали професійне лідерство в естетичній косметології та впровадження методики Acne Balance Method.

Анастасія — призерка професійних конкурсів, суддя чемпіонатів, власниця бренду та студії. Вона також проводить майстер-класи для косметологів.

Що означає ця відзнака

Нагорода «Косметолог року» на премії, де поруч відзначають військових командирів, лікарів і громадських діячів, підкреслює значення індустрії краси для країни. Для косметології це визнання того, що професіонали галузі допомагають людям відчувати себе впевнено навіть у найважчі часи.

Для Анастасії Гук відзнака «Золоті руки» продовжує низку професійних нагород. Вона підтверджує внесок косметологині в розвиток стандартів догляду за проблемною шкірою в Україні.

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