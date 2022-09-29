Краса волосся, шкіри, будинку та саду: чому ніколи не можна виливати воду, в якій промивали рис

Чи знаєте ви, наскільки корисна вода, яка залишається після промивання рису? Дізнавшись про те, як вона може вплинути на шкіру та волосся, ви більше ніколи не виллєте її просто так у каналізацію.

Якщо ви не промиваєте рис перед його приготуванням, вам, мабуть, слід почати це робити. Якщо в рецепті окремо не говориться, що рис перед приготуванням промивати не потрібно, як, наприклад у рецептах італійського ризото, його все ж таки варто промити, щоб переконатися, що ви позбулися бруду, пилу або іншого сміття, яке може залишитися на зернах.

Промивати рис не складно, потрібно занурити його у воду, добре прополоскати його і процідити. Ці дії слід повторити кілька разів. Експерти First for women кажуть, що ви повинні промивати його не менше п'яти разів або до тих пір, поки вода не припинить мати каламутний вигляд. Крім очищення зерна, додаткові промивання видаляють зайвий крохмаль, який може призвести до липкої текстури рису під час варіння.

Вода, яка залишиться у вас після другого чи третього промивання, якщо її не вилити, принесе вам багато користі

Рисова вода для волосся

Дослідники стверджують, японські жінки XVIII — XXII століть, які славилися розкішним волоссям, що доходить майже до п'ят, практикували «ю-су-ру» або ополіскування волосся рисовою водою. Письменниця Бріттані Ладін провела експеримент, під час якого деякий час обполіскувала своє волосся рисовою водою і залишилася дуже задоволеною результатом.

Поряд із усіма вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами в рисі, які вимиваються у воду, рис містить інозитол, сполуку, яка допомагає відновлювати пошкоджене волосся зсередини.

Письменниця поділилася рецептом:

Складники:

рис — 1 склянка

вода — 1 склянка

Промийте рис і злийте першу воду. Залийте рис другою водою і деякий час перемішуйте його ложкою, поки вода не стане каламутною. Злийте воду і залиште її приблизно на 12–24 години за кімнатної температури, але не довше. Рисова вода готова до використання. А рис, що залишився, можна приготувати як гарнір.

Використовуйте рисову воду після звичайного миття шампунем і кондиціонером.Рівномірно розподіліть волосся і шкіру голови і залиште засіб на дві-п'ять хвилин перед тим, як змити.

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Блогерка Curly Cailín пропонує інший рецепт рисової води, вона варить рис, а не просто замочуючи його. У цьому разі вода в основному вбирається в зерна, тому вона, після варіння протирає їх через сито, щоб вийшла кремоподібна паста. Коли вона охолоне, блогерка змішує її з кондиціонером для волосся і наносить на свої пасма, залишаючи на 30 хвилин або навіть на годину, перш ніж змити.

Результати використання рисової води для волосся на різному волоссі будуть відрізнятися, і не завжди ефект буде настільки ж приголомшливим, як пишуть блогери і як вам хотілося б. Але шкоди від рисової води точно не буде.

Рисова вода для шкіри

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Дослідження, проведене 2018 року, показало, що антиоксидантні властивості, виявлені в рисовій воді, можуть повернути час, коли йдеться про тонкі зморшки. Фактично, дослідники заявили, що вона має таку ж антиоксидантну силу, як і продукти, багаті на вітамін С. Інше дослідження 2013 року показало, що ферментована рисова вода містить колаген, який також може заспокоювати і запобігати появі зморшок.

Дослідження 2002 року також показали, що рисова вода допомогла учасникам з екземою відновити пошкодження шкіри, спричинені використанням продуктів, що містять шкідливі сульфати. Їхні результати показали 20-відсоткове покращення процесу загоєння.

Ви можете спробувати це самі, приготувавши рисову воду за рецептом Бріттані Ладін. Після приготування можете зберігати її в холодильнику приблизно тиждень.

Нанесіть рисову воду за допомогою ватного диска. Дайте шкірі вбрати воду протягом півгодини або близько того, потім змийте. Однак перед використанням спробуйте протестувати рисову воду на невеликій ділянці шкіри, перш ніж наносити на обличчя.

Рисова вода для очищення дзеркал та харчових контейнерів

Корейська кулінарна блогерка JinJoo стверджує, що рисова вода корисна не тільки для краси, але і для робіт вдома. Рисова вода є природним очисником колоїдних міцел і тому в основному працює як розчин, що чистить, без агресивних хімікатів, але з додаванням вітамінів і ліпідів. Просто збережіть воду після другого або третього циклу полоскання та використовуйте.

JinJoo рекомендує наливати воду в пульверизатор і протирати нею дзеркала та вікна – не буде розводів. Вона каже, що вода також чудово дає раду з видаленням стійких запахів їжі із пластикових контейнерів. Просто дайте їй постояти близько пів години або довше - і ви помітите, що всі неприємні аромати зникнуть.

Рисова вода для рослин

Також блогерка пропонує використовувати рисову воду для поливу рослин. Всі поживні речовини, які корисні для наших волосся і шкіри, будуть корисними і для рослин.

Тепер у вас є чотири причини двічі подумати, перш ніж виливати рисову воду в каналізацію.

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