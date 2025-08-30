Ламке волосся, яке випадає: 5 способів зарадити цій проблемам

Ламке волосся, яке випадає: 5 способів зарадити цій проблемі / © Credits

Видання Real Simple розповіло, що ламкість може бути як наслідком генетики, наприклад, природно кучеряве волосся має пористу структуру, так і результатом зовнішніх чинників — агресивного фарбування, частого використання плойки та фена, неправильного догляду чи навіть суворих дієт. На щастя, більшість причин ми можемо контролювати.

З обережністю використовуйте білкові засоби

Білок (кератин) справді допомагає зміцнити волосся, але його надлишок може дати протилежний ефект. Якщо часто користуватися протеїновими масками чи шампунями, на волоссі утворюється «плівка», яка заважає увібрати вологу. У результаті локони стають сухішими та крихкими.

Оптимальний варіант — чергувати засоби з кератином із зволожувальними продуктами.

Часте зволоження

Головний секрет красивого волосся — це волога. Щонайменше раз на тиждень варто робити живильні маски чи використовувати бальзами глибокої дії.

Шукайте у складі:

ши (каріте) — багате на жирні кислоти та вітаміни,

авокадо — джерело натуральних олій та біотину,

гліцерин — притягує та утримує вологу,

алое — насичене антиоксидантами та вітамінами A, C, E.

Лайфгак: наносьте маску не лише на довжину, а й на шкіру голови, щоб активізувати живлення від коренів.

Обережно з гарячими інструментами

Фен, плойка та праска — головні вороги крихкого волосся. Високі температури руйнують кератинові зв’язки та пасма починають ламатися.

Завжди використовуйте термозахист перед укладанням.

Уникайте стайлінгу після сухого шампуню, бо коли ви нагріваєте його залишки, ви буквально «запікаєте» сухість у волосі.

Знижуйте температуру приладів: для ламкого волосся достатньо 130–160°C.

Не забувайте про стрижку

Звучить банально, але регулярне підрізання кінчиків — найпростіший спосіб оновити зачіску. Якщо ігнорувати посічені кінці, вони починають розшаровуватися вище та зрештою доведеться зрізати більше. Оптимально відвідувати майстра кожні 6–8 тижнів.

Подбайте про харчування

Здоров’я волосся починається зсередини. Нестача вітамінів та мікроелементів одразу відображається на його стані.

Включайте у раціон жирну рибу (лосось, скумбрія), горіхи, насіння чіа, адже вони багаті на омега-3 жирні кислоти.

Слідкуйте за достатньою кількістю вітамінів групи B, заліза та цинку.

Уникайте екстремальних дієт, адже довготривале обмеження калорій чи вуглеводів може призвести до випадіння та ламкості волосся.

Ламкість волосся — це не вирок. Варто лише налагодити догляд, обмежити шкідливі звички, як-от часте використання гарячих приладів, подбати про зволоження та раціон, і локони віддячать вам силою та блиском. Головне — діяти комплексно та систематично.