Ліфтинг шкіри

У б’юті-світі все частіше говорять не просто про «миттєвий ліфтинг», а про довгострокову якість шкіри. І якщо раніше головним фокусом були процедури, які дають швидкий візуальний результат, сьогодні акцент зміщується на глибші процеси, а саме клітинне відновлення, енергію тканин і їхню здатність до регенерації, про це розповів фахівець зі скульптурування обличчя Джозеф Каррільйо

Саме тому у центрі уваги опинилися технології струмів — мікро та наноструми, які працюють на різних рівнях і розв’язують різні проблеми.

Мікрострум

Мікроструми впливають на м’язи обличчя, вони стимулюють їхнє скорочення, а це створює ефект підтягнення та чіткішого контуру.

Цей метод часто асоціюється з ефектом «підтягнутого обличчя», коли воно має структурованіший, підтягнутіший та свіжий вигляд. Саме тому мікроструми стали популярними серед тих, хто хоче швидкого результату без інвазивних процедур.

Нанострум

На відміну від мікрострумів, нанострум працює не з м’язами, а з клітинами. Їхня дія спрямована на підтримку енергетичних процесів у клітинах, стимуляцію відновлення та покращення якості тканин.

Такий підхід не дає миттєвого «вау» ефекту, але формує базу для здорової, щільної та стійкої шкіри.

Одного ліфтингу недостатньо

Експерт підкреслює, що навіть якщо обличчя має підтягнутий вигляд, результат не буде довготривалим, якщо тканини виснажені, запалені чи перенапружені.

Стан шкіри — ключовий фактор. Без достатнього рівня відновлення та енергії тканини просто не зможуть «утримати» ефект ліфтингу. Саме тому сучасна косметологія дедалі частіше говорить про поєднання різних підходів, не лише підняття контурів, а й роботу з якістю шкіри.

У світі, де тренди змінюються щосезону, головною цінністю стає не швидкий ефект, а його стійкість і саме тут на перший план виходить здоровʼя шкіри. Сучасна косметологія нагадує, що справжній ліфтинг — це не лише піднятий контур, а здоровʼя та відновлені тканини, які здатні зберегти цей результат.

