Лікарі попереджають: DIY-ботокс може призвести до паралічу та смерті

Ботокс вдома може спричинити анафілактичний шок та сліпоту / © Pixabay

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За останній час медики почали серйозно турбуватися через нову тенденцію, що набирає обертів у соціальних мережах: все більше жінок самостійно вводять ін’єкції ботоксу без жодного контролю фахівців.

Про це пише Daily Mail.

Експерти попереджають, що подібна практика несе величезні ризики — від тяжких алергічних реакцій до паралічу, тривалих набряків і навіть смертельного результату.

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За останні місяці тисячі відео в TikTok демонструють, як жінки діляться порадами, як зробити «ботокс у домашніх умовах». В одному з таких роликів британка розповідає своїм 15 тисячам підписників, як вона сама вводить ін’єкції, а також де купує цей препарат, що відпускається лише за рецептом.

«У мене навислі повіки, і вони мене дратують. Ботокс допомагає їх підняти, і саме це мені подобається», — пояснює вона, показуючи, як багаторазово вводить препарат у різні зони обличчя. Раніше цю процедуру для неї робили професіонали, тепер же вона робить це сама.

Ботокс — це найвідоміша торгова марка ботулотоксину, речовини, яка паралізує м’язи обличчя з метою розгладження зморшок. Водночас цей препарат походить від одного з найпотужніших і найнебезпечніших біологічних отрут — токсину, що виробляється бактерією Clostridium botulinum і викликає смертельне ботулізмове отруєння.

Набори для самостійного введення ботоксу в інтернеті коштують від 50 фунтів стерлінгів, у той час як у професійних клініках процедура обійдеться приблизно у 400 фунтів.

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Однак лікарка-косметолог Нікіта Десай з Harley Street Skin Clinic попереджає: «Люди ризикують безглуздо, коли роблять ін’єкції самі. Ви не знаєте, що саме вводите, якщо купуєте ці препарати онлайн, а це може бути смертельно небезпечний токсин. Помилка у введенні навіть на кілька міліметрів може спричинити серйозні проблеми.»

Вона додає, що побічні ефекти можуть включати нудоту, блювоту, втрату зору та загрозливі для життя реакції.

Співзасновник The Plastic Surgery Group, пан Мо Ахавані, наголошує: «Існує великий ризик алергічної реакції, що може призвести до анафілактичного шоку. Якщо це трапиться вдома, без потрібного набору для екстреної допомоги наслідки можуть бути смертельними. Крім того, ін’єкції в неправильні місця можуть спричинити постійні нервові пошкодження та біль. Існують також косметичні ризики — надмірне введення ботоксу може викликати набряклість обличчя, що триватиме місяцями, або зробити його опущеним, ніби у вас стався інсульт.»

Історія ботоксу починається зі створення його як хімічної зброї — навіть незначна доза може викликати параліч і смерть за лічені хвилини. Обидві сторони Другої світової війни досліджували його застосування, але він так і не був використаний як зброя.

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У 1960-х роках офтальмолог почав застосовувати його для лікування косоокості — хвороби, що викликає неправильне положення очей. Маленькі дози токсину паралізували потрібні м’язи, виправляючи проблему, не впливаючи на інші частини тіла. Пацієнти також помітили, що зморшки навколо очей зменшилися.

Згодом ботокс став широко використовуватися у косметології.

Пан Ахавані підкреслює: «Варто пам’ятати, що ботокс — це лікарський препарат, який має вводити професіонал у безпечних клінічних умовах, а не у вітальні вашого будинку.»

Щороку у Великій Британії фахівці роблять понад 900 тисяч ін’єкцій ботоксу.

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Проте аналіз даних Агентства з регулювання ліків і медичних виробів Великої Британії (MHRA) показав, що за останній час кількість ускладнень після цих процедур зросла у чотири рази порівняно з періодом до пандемії.

Найпоширеніші ускладнення — це втрата зору, алергічні реакції та параліч.

«З початку пандемії значно зросла кількість косметичних процедур „зроби сам“, — застерігає доктор Десай. — Люди піддають себе небезпеці.»

Серед тих, хто самостійно купує ботокс онлайн та ділиться досвідом на TikTok, — 48-річна Зої Шілтон. Вона розповідає, що «підсіла» на процедуру, почавши вводити ботокс самостійно два роки тому.

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Зараз вона робить ін’єкції двічі на рік — під очима, на лобі та по боках рота.

«Я закохана у результат і те, як це змінює моє самопочуття, — каже Зої з графства Кент. — Я розумію ризики, але це схоже на будь-яку ризиковану справу, наприклад, катання на водній гірці — відчуваєш адреналін і кайф.»

Майже десять років тому Зої проходила курс навчання з введення ботоксу, але експерти наголошують, що це не робить процедуру безпечною.

«Я пройшла тренінг, але знаю багато жінок, які роблять це без жодної підготовки — і це безумство», — додає вона.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що яка різниця між ботоксом, філерами та PRP-терапією і як обрати для себе процедуру.