Лупа: чому з'являється і як її позбутися

Поява лупи — це не лише естетична проблема. Вона може бути симптомом сухої себореї шкіри голови, псоріазу, гастриту або інших хвороб.

Про те, чому з'являється лупа, як її позбутися і чому важливо звернутися до лікаря, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Причини утворення лупи

Шкіра голови, як і шкіра тіла, кожні 28-35 днів оновлюється. Під час цього оновлення старі клітини, які ми називаємо ороговівшими лусочками, злущуються з поверхні шкіри, поступаючись місцем новим клітинам. У нормі ми не помічаємо цей процес.

Якщо клітини оновлюються швидше, ніж потрібно, наприклад, кожні 13-15 днів, відбувається нашарування ороговілих лусочок на поверхні шкіри. Але нові клітини продовжують ділитися, виштовхуючи старі, через що починається "снігопад". І в життя людини вривається лупа.

Лупа — це легка форма себореї шкіри голови, під час якої коротшає цикл оновлення клітин і видозмінюється процес вироблення шкірного сала. Кількість шкірного сала або збільшується, або скорочується. Це створює ідеальні умови для розмноження грибків Малассеза, які активують утворення лупи.

У разі сухої лупи лусочки відшаровуються від поверхні шкіри легко. У разі жирної - утворюють на шкірі клітинні пласти, які відлущуються під час розчісування волосся.

Лупа не передається від людини до людини і не завжди є симптомом хвороби.

На її утворення впливає:

генетичний фактор;

використання шампуню не за типом шкіри голови;

агресивне фарбування волосся, хімічна завивка, часте застосування фена і стайлінгу;

стрес;

ультрафіолетові промені;

різкі перепади температурних режимів або парниковий ефект;

незбалансований раціон харчування;

порушення гормонального балансу;

приймання деяких лікарських препаратів, наприклад, антибіотиків.

У деяких випадках поява лупи все ж сигналізує про порушення роботи шлунково-кишкового тракту, печінки, розвитку хронічної інфекції. З точки зору дерматології — про розвиток сухої себореї шкіри голови або псоріазу. Ці захворювання або порушення є першопричинами виникнення лупи. Але водночас себорея може запускати виникнення лупи.

Позбавлення від лупи

У разі появи лупи правильним буде звернутися до лікаря-дератовенеролога або дерматолога, щоб виключити розвиток можливих захворювань. Тому що під час розвитку, наприклад, сухої себореї вас не врятують шампуні, більш часте миття голови або дієта.

Для позбавлення від лупи, потрібно:

підібрати шампунь за типом шкіри голови з протигрибковою дією.

Голову слід мити в міру забруднення водою кімнатної температури. Не можна сушити волосся феном, який працює в гарячому режимі, і понад 2-3 хвилини ходити з рушником на голові. Рушник створює парниковий ефект.

Шампунь не лише під час появи лупи, а завжди вибирайте за типом шкіри голови. Тип шкіри голови не завжди, але часто збігається з типом шкіри обличчя.

У складі шампуню проти лупи шукайте обов'язково саліцилову кислоту і цинк.

глибоко очищувальний шампунь.

Глибоко очищувальний шампунь за типом пілінгу розчиняє накопичений бруд, залишки лаку для волосся, застиглий шкірний жир, готуючи шкіру до природного відновлення клітин;

м'який пілінг для шкіри голови.

Пілінг також, як і шампунь для глибокого очищення, звільняє шкіру від мікрочастинок пилу і бруду, але захоплює ще й ороговілі клітини шкіри. Пілінг потрібно робити раз на 7-14 днів, щоб покращувати насичення клітин киснем і полегшувати природний процес оновлення клітин. Якщо у вас є пілінг, глибоко очищувальний шампунь використовувати необов'язково;

заспокійливий тонік проти лупи, який не треба змивати.

Він знімає роздратування шкіри, усуває свербіж, пригнічує активність дріжджових грибків Малассеза, які провокують появу лупи. Як правило, тонік йде в парі з протигрибковим шампунем;

переглянути раціон харчування.

Обмежте вживання алкогольних напоїв, фаст-фуду, гострих, копчених, смажених страв, солодкого. Їжте каші, свіжі овочі, фрукти, варену, запечену їжу. Дотримуйтесь питного режиму. Це допоможе усунути свербіж і печіння, якими часто супроводжується поява прехоті.

Лупа — це хронічне захворювання, яке за правильного підходу до лікування можна вивести в ремісію, усунувши запалення. Якщо у вас з'явилася така проблема, не лінуйтеся раз сходити до лікаря, щоб знати, як правильно доглядати за шкірою голови і волоссям. У важких випадках лупа лікується лікарськими препаратами, наприклад, кортикостероїдами.

Любіть себе і нехай ваше життя не затьмарює лупа.

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