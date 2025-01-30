Лущення шкіри: що це та як його лікувати 

Лущення шкіри — поширена проблема, але її легко уникнути, якщо дотримуватися правильного балансу у догляді.

Видання Real Simple розповіло, що таке лущення шкіри, як його лікувати та розпізнати ознаки надмірного відлущування і запобігти цьому явищу.

Що таке лущення шкіри

Відлущування є невіддільною частиною догляду за шкірою, адже допомагає позбутися мертвих клітин та підтримувати осяяний колір обличчя. Однак існує тонка межа між корисним та надмірним відлущуванням. Багато хто, коли намагається швидко усунути сухість, висипання чи тьмяність шкіри, вдається до надто частого пілінгу чи використовує засоби з агресивними компонентами. Це може призвести до пошкодження природного захисного бар'єра шкіри.

Надмірне відлущування порушує баланс шкіри, викликає подразнення, чутливість та дискомфорт. Якщо ви відчуваєте сухість, лущення, почервоніння чи навіть печіння після нанесення доглядових засобів, можливо, ваша шкіра потребує відновлення.

Ознаки надмірного відлущування

Перша ознака того, що ваша шкіра постраждала від надмірного відлущування, — це неприємні відчуття після нанесення звичних засобів догляду. Якщо ваша шкіра починає пекти чи щипати під час контакту з лосьйоном або кремом, це може свідчити про її надмірну чутливість.

Серед інших проявів можуть бути:

Почервоніння;

Сухість;

Лущення;

Висипання;

Запалення;

Відчуття печіння та підвищеної чутливості.

Як загоїти шкіру після надмірного відлущування

На щастя, шкіру можна відновити, якщо правильно доглядати за нею. Достатньо лише кількох простих змін у щоденній рутині.

Припиніть використовувати подразливі засоби. Тимчасово відмовитися від активних інгредієнтів, які можуть спричинити подразнення: ретиноїдів, вітаміну С, AHA- і BHA-кислот. Хоча зазвичай ці компоненти корисні, під час загоєння шкіри вони можуть лише посилити її чутливість. Зробіть перерву у відлущуванні. Якщо ваша шкіра надмірно суха та лущиться, може виникнути спокуса ще більше її відлущувати, щоб позбутися сухих ділянок. Однак це лише погіршить ситуацію. Варто зробити паузу у пілінгу та дозволити шкірі відновитися природним чином. Перейдіть на заспокійливий догляд. Зволоження є ключем до загоєння пошкодженої шкіри. Обирайте креми з керамідами, ніацинамідом, гіалуроновою кислотою, олією жожоба чи екстрактом алое. Якщо ваша шкіра не схильна до висипань, можна використовувати густі мазі, які допоможуть утримати вологу. Спрощуйте догляд. Менше — означає краще. У період відновлення шкіри варто обмежитися мінімальним набором засобів: м’який очищальний гель, глибоко зволожувальний крем та обов’язковий сонцезахисний засіб. Дотримання базового догляду допоможе шкірі швидше відновитися.

Як запобігти надмірному відлущуванню

Щоб уникнути проблем у майбутньому, слід правильно підібрати метод відлущування відповідно до типу шкіри та пори року.

Обирайте засоби відповідно до типу шкіри

Жирна чи проблемна шкіра: найкраще підійдуть засоби із саліциловою кислотою.

Суха шкіра: варто використовувати ексфоліанти з додатковими зволожувальними компонентами.

Чутлива шкіра: замість агресивних кислот обирайте полігідроксикислоти (PHA), які мають м’якшу дію.

Регулюйте частоту відлущування

На початку варто відлущувати шкіру двічі на тиждень і поступово збільшувати частоту, якщо вона добре переносить процедуру. Жирна шкіра може потребувати ексфоліації три-чотири рази на тиждень, тоді як чутлива – не частіше одного разу.

Зволожуйте та захищайте від сонця

Наносьте зволожувальний крем після кожного вмивання та обов’язково використовуйте сонцезахисний крем із SPF 30 і вище. Це запобіжить зневодненню та захистить шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету.

Коли звертатися до фахівця

Навіть якщо після коригування догляду ваша шкіра залишається подразненою, сухою чи схильною до висипань, варто проконсультуватися з дерматологом. Лікар допоможе визначити причину проблеми та підібрати індивідуальне лікування.

Обирайте м’які методи відлущування, не перевантажуйте шкіру агресивними засобами, зволожуйте та захищайте її від зовнішніх факторів. І пам’ятайте, краса вашої шкіри починається з любові до себе.

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